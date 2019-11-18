فاطمة ناعوت تقيم الملتقى الفني الخاص بها على هامش مهرجان الطهاة بشرم الشيخ (صور)

أقامت الكاتبة فاطمة ناعوت، الملتقى الفني لها على هامش الدورة الأولى لمهرجان الطهاة الدولي الإفريقي، بحضور عدد من نجوم الفن ورئيس المهرجان سمير هدية.





وألقت فاطمة ندوة فنية عن التراث المصري القديم في الملتقى التي اعتادت أن تقيمه شهرياً في القاهرة، واليوم تقيمه في مدينة السلام شرم الشيخ، على هامش فعاليات المهرجان بحضور كل من الفنان محمد نجاتي، وطارق عبد العزيز، وأمل رزق، ونضال الشافعي، وعبير منير.





وبدأ الملتقى بتحية السلام الجمهوري ووقف الجميع حتى انتهاء التحية، وسط عروض استعراضية فرعونية.



