تصريح ناري من ياسر رزق بشأن دعوات المصالحة مع الإخوان

قال الكاتب ياسر رزق، إن أي شخص يطرح فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، يجوز وصفه بأنه "كافر بالوطنية المصرية"، خاصة أن هذه الجماعة قامت بعمليات إرهابية ضد الشعب المصري، وأسالت دماء المصريين.



وتابع "رزق"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن مصر قامت بإصلاح السياسي وقامت بتحرير سعر الصرف، ورفعت الدعم عن الوقود، معقبًا: "مش معقولة اللي عنده سيارات فارهة يحصل على بنزين مدعم على حساب المواطن المصري الفقير".



ولفت إلى أن الدولة المصرية قامت بعد الإصلاح الاقتصادي، بإعداد إصلاح اجتماعي من خلال الدعوة لتجديد الخطاب الديني، وحاليًا تعمل على الإصلاح الإداري الذي يقلل الفساد، ويزيد من فرص الاستثمار.

