أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19/11/2019.. وتوقعات باستمرار التعافي في سعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم





كما توقعت بوابة الفجر ، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو جنيهان للجرام الواحد مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي حتى منتصف التعاملات ليقلصها بنهاية اليوم، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.46 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 668.19 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 763.62 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 572.73 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو جنيهان، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 572.73 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 668.19 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 763.62 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,334 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 751 إلى 753 عيار 22 688 إلى 690 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 563 إلى 565 عيار 14 438 إلى 439 عيار 12 375 إلى 377 الاونصة 23.352 إلى 23.423 الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272 الكيلو 750.857 إلى 753.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 763.62جنيه 47.34 $ سعر الذهب عيار 22 699.99جنيه 43.40 $ اسعار الذهب عيار 21 668.19جنيه 41.43 $ اسعار الذهب عيار 18 572.73جنيه 35.51 $ سعر الذهب عيار 14 445.45جنيه 27.62 $ سعر الذهب عيار 12 381.81جنيه 23.67 $ سعر الذهب عيار 9 286.36جنيه 17.75 $ اسعار أوقية الذهب 23,749 جنيه 1,472 $ اسعار جنيه الذهب 5,345 جنيه 331.42 $ اسعار كيلو الذهب 763,622 جنيه 47,344 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81 17 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 16 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 15 نوفمبر 761.21 666.07 570.92 444.04 380.60 14 نوفمبر 763.24 667.64 572.44 445.23 381.62 13 نوفمبر 760.70 655.63 570.53 443.74 380.35 12 نوفمبر 756.76 662.18 567.58 441.44 378.38 11 نوفمبر 755.77 661.32 566.84 440.87 377.89 10 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 9 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04 أسعار الذهب عالميًا: صعدت أسعار الذهب ليسجل سعر التسليم 1471.92 دولار للأوقية، وسجل سعر العقود الأمريكية للذهب 1471.90 دولار للأوقية.

وسجلت الفضة 17.02 دولار للأوقية، البلاديوم 1736.03 دولار للأوقية، والبلاتين 892.95 دولار للأوقية.



