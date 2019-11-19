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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19/11/2019.. وتوقعات باستمرار التعافي في سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

كما توقعت بوابة الفجر ، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو جنيهان للجرام الواحد مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي حتى منتصف التعاملات ليقلصها بنهاية اليوم، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.46 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 668.19 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 763.62 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 572.73  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو جنيهان،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  572.73 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر668.19 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر763.62  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,334 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

751 إلى 753

عيار 22 

688 إلى 690

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

563 إلى 565

عيار 14

438 إلى 439

عيار 12

375 إلى 377

الاونصة

23.352 إلى 23.423

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 763.62جنيه      

 47.34 $

سعر الذهب عيار 22

 699.99جنيه

 43.40 $

اسعار الذهب عيار 21

668.19جنيه       

41.43 $

اسعار الذهب عيار 18

 572.73جنيه

35.51 $

سعر الذهب عيار 14

445.45جنيه

27.62 $

سعر الذهب عيار 12

381.81جنيه

23.67 $

سعر الذهب عيار 9

286.36جنيه

17.75 $

اسعار أوقية الذهب

23,749 جنيه

1,472 $

اسعار جنيه الذهب

5,345 جنيه

331.42 $

اسعار كيلو الذهب

763,622 جنيه

47,344 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

16 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

15 نوفمبر

761.21

666.07

570.92

444.04

380.60

14 نوفمبر

763.24

667.64

572.44

445.23

381.62

13 نوفمبر

760.70

655.63

570.53

443.74

380.35

12 نوفمبر

756.76

662.18

567.58

441.44

378.38

11 نوفمبر

755.77

661.32

566.84

440.87

377.89

10 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

9 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04

 

أسعار الذهب عالميًا:

صعدت أسعار الذهب ليسجل سعر التسليم  1471.92 دولار للأوقية، وسجل سعر العقود الأمريكية للذهب  1471.90 دولار للأوقية.


وسجلت الفضة  17.02 دولار للأوقية، البلاديوم  1736.03 دولار للأوقية، والبلاتين 892.95 دولار للأوقية.


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