قادة السعودية يعزيان ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد





أرسل ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الإثنين، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.





وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".





كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.





وقال ولي العهد السعودي: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".





وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانًا، قالت فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،.. أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم».

هذا وكانت وزارة شؤون رئاسة الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، وفاة الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الدولة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم.



