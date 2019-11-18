روجينا بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة روجينا، أحدث صورها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصور بإطلالة جذابة تتميز بالاناقة والرقي، مرتدية "جمبسوت" لامع.



ظهرت في الصورة بتصفيف شعر ناعم ومنسدل على الأكتاف بلمسات خبيرة الشعر أميرة، وجاء ماكياج مميز وذات ألوان واضحة بلمسات يد خبيرة التجميل نهى السيد، وعن إطلالتها بشكل عام فقد أشرف عليها الاستايلست الشهير إسلام متولي، وتم اختيار ملابسها من الماركة الشهيرة "سبلاش" .



تكريم روجينا في مهرجان "بي يوند" السينمائي



ظهرت الفنانة روجينا في هذه الإطلالة المميزة أثناء تكريمها في دولة الكويت في مهرجان "بي يوند السينمائي"، النقما بدولة الكويت، عن مجمل أعمالها.



وقامت النجمة روجينا إهداء هذا التكريم لروح الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.



بدل الحدوتة تلاتة



شاركت النجمة روجينا مؤخرا في المسلسل الكوميدي "بدل الحدوتة تلاتة" الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام "2019"، وحقق نجاحاً كبيراً، وقدم ثلاث حكايات منفصلة، تصل عدد الحكاية الواحدة عشر حلقات.



تم سرد كل حكاية منهم بشخصية وموضع مختلف عن الآخر، حيث سميت الحكاية الاولى باسم "بيلا"، والحكاية الثانية باسم "لهفة"، والحكاية الثالثة باسم "مزرعة البطاطس".



المسلسل من تأليف أيمن وتار، شريف نجيب، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج تامر مرسي، شارك في البطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف عمرو وهبه، روحينا، محمد اوتاكا.