Advertisements
Advertisements
Advertisements

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:37 م
Advertisements
التخسيس
التخسيس
Advertisements
التخسيس، هو عملية إنقاص الوزن بهدف الحصول على جسد صحي وقوام رشيق، ويحاول الشخص صاحب الوزن الزائد، أو مريض "السمنة"، من التخلص من عقبة الدهون الزائدة بجسده، تجنباً للمخاطر التي يسببها مرض "السمنة"، وهنا تأتي أهمية التخسيس كعملية فعالة وناجحة، يتهدف إلى الحصور على الرشاقة والصحة.

عملية التخصيص يلجأ إليه البعض، باتباع "الرجيم" أو أسلوب غذائي صارم في تنتاول الأغذية، وقد تكون بعض الطرق غير مفيدة وتضر بالإنسان وتعرض جسده للضعف والهزيان، وهناك أنواع كثيرة من حبوب التخسيس يلجأ الكثير إلى استخدامها، ولن تفيد إذا لم تتوفر إرادة وعزيمة قوية لدى مريض السمنة، لتغيير طريقة تناول الطعام والنظام الغذائي الذي يتبعه.

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

يحتاج الشخص الذي يلجأ إلى التخسيس فترة ليست بالقصيرة، ولا تقل عن 6 أشهر ليصل إلى الوزن الذي يريده، وعملية التخسيس السليمة هي التي لا تحرم الشخص من تناول ما يحبه ولكن مع تقليل الكميات التي يتناولها.

أحدث طرق التخسيس
يحتاج أشخاص كثيرون، التخلص من الدهون الزائدة بأماكن متفرقة بأجسادهم وإنقاص وزنهم الزائد، لحماية أجسامهم من أمراض كثيرة ومخاطر يكون الجسد المليء بالدهون الكثيرة عرضة للإصابة بها، مثل أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وسنستعرض لكم في السطور التالية أفضل طرق التخسيس الحديثة:-

1- الرجيم على مدار ثلاثة أيام.

2- الرجيم الصحي.

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

أولا: الرجيم على مدار ثلاثة أيام
هو عبارة عن نظام غذائي يتبعه الشخص، بانتظام على مدار ثلاثة أيام كاملة، ويجب الاتزام بكل ما فيه، وعدم الإفراط في تناول أي وجبة أو كمية للطعام على الوجه التالي:-

وجبة الإفطار
وهي وجبة أساسية وذات أهمية كبيرة لجسم الإنسان، وهي عبارة عن قطعة خبز محمص، مع نصف كوب عصير جريب فروت، وملعقة زبدة فول سوداني، وقهوة أو شاي بدون حليب. 

وجبة الغداء
شاي أو قهوة بدون حليب، مع علبة صغيرة من سمك التونة بدون زيت، وقطعة من الخبز المحمص. 

وجبة العشاء
كوب فاصولياء خضراء مسلوقة، و 30 جراما من اللحم، وتفاحة، وكوب من الآيس الكريم بنكهة الفانيلا، وكوب من الجزر أو البنجر المسلوق.

ثانيا: الرجيم الصحي
وهو تسقيم كميات الطعام والماء التي يتناولها الشخص على 6 وجبات "صغيرة، على مدار اليوم على انحو التالي:-

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

وجبة الإفطار الصحي
يختار الشخص نوعاً واحداً من الوجبات التالية: 
1- كوب ونصف من الفول للرجال، وواحد للنساء بجانب الخضار، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 

2- ثلاثة أرباع رغيف متوسط الحجم للرجال، ونصف رغيف للنساء من الخبز الأسمر أو خبز القمح الكامل، وملعقة صغيرة من زيت زيتون ، وجبنة بيضاء أو لبنة خالية من الدسم. 

وجبة خفيفة
يتم تناول الفاكهة المجفّفة، كالزبيب والتمر والمشمش والتين، بشرط ألا تتعدى حجم قبضة اليد.

وجبة الغداء
ويجب التنويع فيها على مدار الأسبوع، وأن تشمل وجبات الغداء على البقوليات، البقول والحبوب واللحوم، وينصح بتقليل نسبة الدهون المستخدمة في طبخ الطعام، واستبداله بالسلق أو الشوي، وتناول نصف كميّة الطعام المعتاد تناولها يوميا.

وجبة خفيفة أخرى
ويمكن للشخص الذي يتبع هذه الطريقة للتخسيس أن يختار بين وجبتين إما: كوب من سلطة الفاكهة، ونصف كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم، ونوع من الفاكهة، أو كوب من الحليب منزوع الدسم، وكوب من الشوفان للرجال، ونصف كوب للنساء. 

وجبة العشاء
يجب أن تكون خفيفة وتحتوي على يفضّل جبنة بيضاء منزوعة الدسم، وثلاثة أرباع رغيف متوسط الحجم للرجال، ونصف رغيف متوسط الحجم للنساء من الخبز الأسمر أو القمح الكامل، وملعقة صغيرة من زيت زيتون. 

وجبة بعد العشاء
وهي خفيفة جداً عبارة عن ثلاثة أكواب من الفشار بدون أية إضافات عليه، أو مكسبات طعم أو لون.

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

طرق التخسيس بدون رجيم
هناك العديد من طرق التخسيس، التي تعتمد بالأساس على تنظيم ساعات النوم، والتوقيتات بين كل وجبة غذائية وأخرى، إليكم بعض هذه الطرق:-

1-  تحديد وقت الوجبة الغذائية
تعتمد على عدم التسرع أثناء تناول الطعام، ويفضل تناول الوجبة خلال عشرين دقيقة؛ ليتم مضغها بشكل جيد، مع ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية، ومنتجات الألبان خاصة كاملة الدسم.

2- النوم بانتظام 
يتعين على الشخص العادي النوم لساعات كافية، فهناك تقارير ودراسات أشارت إلى أن النوم لساعات قليلة يساعد على فتح الشهية، بعكس النوم لساعات كثيرة والذي بدوره يعمل على إنقاص الوزن.

3- تناول الخضراوات
ينصح بضرورة تناول بتناول ثلاثة أصناف من الخضار، أو عصير ليمون طازج قبل وجبة العشاءللإحساس بالشبع.

4- تناول الشوربة
عند الاستعداد لتناول الغداء، ينصح بتناول الشوربة قبل وأثناء وجبة الغداء لأنها تخفف، لتخفيف سرعة تناول الطعام، وإفقاد الإحساس بالجوع.

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

أضرار الوجبات السريعة
هناك ضرر بالغ من بعض الأطعمة، لذلك ينصح بالابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والالتزام بالطعام الصحي والمطهو في البيت خمسة أيام في الأسبوع على الأقل. 

العلكة غير السكرية
يسبب مضغ العلكة الغير سكرية، تقليل تناول المأكولات بين الوجبات الرئيسية. 

أهمية المشي
يساعد المشي على حرق الجسم أكثر من 100 سعرة حرارية، ويفضل ألا تقل مدة المشي والحركة عن 20 دقيقة يومياً. 

شرب الماء 
يساعد شرب الماء بكميات كبيرة على زيادة عملية الحرق بالجسم، وينصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم الواحد.

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

وصفات طبيعية للتخسيس وإنقاص الوزن "الأعشاب":

الكمون والزنجبيل 
نضيف لكوب ماء مغلي، ملعقة كمون، ونصف ملعقة من مسحوق القرفة، وملعقة زنجبيل، وشريحتين من الليمون منزوع القشر، ونترك المزيج جانباً لمدة دقيقة قبل شربه، ونشربه 3 مرات في اليوم قبل تناول وجبة الطعام بعشرين دقيقة.

الشاي الأخضر والبابونج
ننقع الشاي الأخضر، ومسحوق القرفة، والميرمية، والبابونج، بكميات متساوية  في ماء مغلي ونترك المزيج جانباً حتى يبرد، ونشربه مرتين في اليوم صباحاً ومساءًا.

بذور الشمر
نغلي كوباً من الماء مع ملعقة من بذور الشمر، ثم نصفيه ونتركه جانباً ليبرد، ونشربه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً. 

عشبة البردقوش
نضع مئة جرام من عشبة الحرجل، وعشبة رجل الأسد، وبذرة الرجلة، وعشبة البردقوش، وعشبة الكادلي، في وعاء ونطحنهما معاً جيداً حتى نحصل على مزيج يشبة الطحين، ثم نضع ملعقة كبيرة من المزيج في قدر مملوء بالماء المغلي على النار لمدة خمسة عشرة دقيقة، ونشرب المزيج ثلاث مرات في اليوم.

الشاي الأخضر
نضع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر في الماء مع ملعقة صغيرة من الكمون والبابونج، ونضع الماء على النار حتى يغلي، ثم نصفيه ونشرب كأساً فقط في اليوم.

التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

وهناك مجموعة نصائح للتخسيس وإنقاص الوزن بدون رجيم منها:-

■ مضغ الكرفس بين الوجبات وتناول الفاكهة الطازجة.

■ تناول الثلاث وجبات بانتظام والاهتمام بوجبة الإفطار بحرق السعرات.

■ الحركة والمشي.

■ طلوع السلم بدلا من المصعد الكهربائي ولو مرة واحدة يومياً.

■ الإقلاع عن التدخين.

■ استخدام سكر الفاكهة الطبيعي.

■ تناول الشيكولاته والكاكاو التي لا تحتوي على سكريات ومواد إضافية.

■ عدم تناول الأطعمة المعلبة.

■ الإقلاع عن تناول المعكرونة والمعجنات بكميات كبيرة.

■ تناول الخبز الأسمر والمصنوع من النخالة.

■ استخدام زيت الزيتون.

■ عدم تناول الوجبة إلا بعد 3 ساعات من الوجبة الماضية.

■ تجنب الملح حتى لا يتم تخزين سوائل كبيرة بالجسم.

■ شرب الماء كثيراً لغسل الجسم من السموم وحرق الدهون.

■ تجنب أكل دهن الدجاج.

■ عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

■ تناول السلطات الخضراء ذات ضرورة كبرى للجسد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خسارة الوزن انقاص الوزن الصحة الدهون التخسيس

أخبار تهمك

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عاجل.. شجار بالأيدي بين ميسي وكافاني في مباراة الأرجنيتن وأوروجواي

منذ ساعة و 11 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

"الزبادي واللبن".. أديب يكشف أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية

منذ أقل من ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 17 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على الرجيم "الياباني" لحرق الدهون وخسارة الوزن

رجيم الـ"8 ساعات" وسيلتِك لخسارة 8 كيلو شهريًا.. إليكِ أهم فوائده!

"الرجيم الكيميائي" وسيلتِك لخسارة 10 كيلوجرامات في غضون أسبوع

نصائح ذهبية لتفادي زيادة الوزن في الطقس البارد

رجيم فعال لخسارة وزن العروس قبل الزفاف

رجيم الـ 8 ساعات لخسارة 8 كيلوجرامات من وزنكِ شهريًا!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status