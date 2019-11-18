التخسيس.. تعرف على أبرز طرق إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة

التخسيس، هو عملية إنقاص الوزن بهدف الحصول على جسد صحي وقوام رشيق، ويحاول الشخص صاحب الوزن الزائد، أو مريض "السمنة"، من التخلص من عقبة الدهون الزائدة بجسده، تجنباً للمخاطر التي يسببها مرض "السمنة"، وهنا تأتي أهمية التخسيس كعملية فعالة وناجحة، يتهدف إلى الحصور على الرشاقة والصحة.





عملية التخصيص يلجأ إليه البعض، باتباع "الرجيم" أو أسلوب غذائي صارم في تنتاول الأغذية، وقد تكون بعض الطرق غير مفيدة وتضر بالإنسان وتعرض جسده للضعف والهزيان، وهناك أنواع كثيرة من حبوب التخسيس يلجأ الكثير إلى استخدامها، ولن تفيد إذا لم تتوفر إرادة وعزيمة قوية لدى مريض السمنة، لتغيير طريقة تناول الطعام والنظام الغذائي الذي يتبعه.









يحتاج الشخص الذي يلجأ إلى التخسيس فترة ليست بالقصيرة، ولا تقل عن 6 أشهر ليصل إلى الوزن الذي يريده، وعملية التخسيس السليمة هي التي لا تحرم الشخص من تناول ما يحبه ولكن مع تقليل الكميات التي يتناولها.





أحدث طرق التخسيس

يحتاج أشخاص كثيرون، التخلص من الدهون الزائدة بأماكن متفرقة بأجسادهم وإنقاص وزنهم الزائد، لحماية أجسامهم من أمراض كثيرة ومخاطر يكون الجسد المليء بالدهون الكثيرة عرضة للإصابة بها، مثل أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية، وسنستعرض لكم في السطور التالية أفضل طرق التخسيس الحديثة:-





1- الرجيم على مدار ثلاثة أيام.





2- الرجيم الصحي.









أولا: الرجيم على مدار ثلاثة أيام

هو عبارة عن نظام غذائي يتبعه الشخص، بانتظام على مدار ثلاثة أيام كاملة، ويجب الاتزام بكل ما فيه، وعدم الإفراط في تناول أي وجبة أو كمية للطعام على الوجه التالي:-





وجبة الإفطار

وهي وجبة أساسية وذات أهمية كبيرة لجسم الإنسان، وهي عبارة عن قطعة خبز محمص، مع نصف كوب عصير جريب فروت، وملعقة زبدة فول سوداني، وقهوة أو شاي بدون حليب.





وجبة الغداء

شاي أو قهوة بدون حليب، مع علبة صغيرة من سمك التونة بدون زيت، وقطعة من الخبز المحمص.





وجبة العشاء

كوب فاصولياء خضراء مسلوقة، و 30 جراما من اللحم، وتفاحة، وكوب من الآيس الكريم بنكهة الفانيلا، وكوب من الجزر أو البنجر المسلوق.





ثانيا: الرجيم الصحي

وهو تسقيم كميات الطعام والماء التي يتناولها الشخص على 6 وجبات "صغيرة، على مدار اليوم على انحو التالي:-









وجبة الإفطار الصحي

يختار الشخص نوعاً واحداً من الوجبات التالية:

1- كوب ونصف من الفول للرجال، وواحد للنساء بجانب الخضار، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.





2- ثلاثة أرباع رغيف متوسط الحجم للرجال، ونصف رغيف للنساء من الخبز الأسمر أو خبز القمح الكامل، وملعقة صغيرة من زيت زيتون ، وجبنة بيضاء أو لبنة خالية من الدسم.





وجبة خفيفة

يتم تناول الفاكهة المجفّفة، كالزبيب والتمر والمشمش والتين، بشرط ألا تتعدى حجم قبضة اليد.





وجبة الغداء

ويجب التنويع فيها على مدار الأسبوع، وأن تشمل وجبات الغداء على البقوليات، البقول والحبوب واللحوم، وينصح بتقليل نسبة الدهون المستخدمة في طبخ الطعام، واستبداله بالسلق أو الشوي، وتناول نصف كميّة الطعام المعتاد تناولها يوميا.





وجبة خفيفة أخرى

ويمكن للشخص الذي يتبع هذه الطريقة للتخسيس أن يختار بين وجبتين إما: كوب من سلطة الفاكهة، ونصف كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم، ونوع من الفاكهة، أو كوب من الحليب منزوع الدسم، وكوب من الشوفان للرجال، ونصف كوب للنساء.





وجبة العشاء

يجب أن تكون خفيفة وتحتوي على يفضّل جبنة بيضاء منزوعة الدسم، وثلاثة أرباع رغيف متوسط الحجم للرجال، ونصف رغيف متوسط الحجم للنساء من الخبز الأسمر أو القمح الكامل، وملعقة صغيرة من زيت زيتون.





وجبة بعد العشاء

وهي خفيفة جداً عبارة عن ثلاثة أكواب من الفشار بدون أية إضافات عليه، أو مكسبات طعم أو لون.









طرق التخسيس بدون رجيم

هناك العديد من طرق التخسيس، التي تعتمد بالأساس على تنظيم ساعات النوم، والتوقيتات بين كل وجبة غذائية وأخرى، إليكم بعض هذه الطرق:-





1- تحديد وقت الوجبة الغذائية

تعتمد على عدم التسرع أثناء تناول الطعام، ويفضل تناول الوجبة خلال عشرين دقيقة؛ ليتم مضغها بشكل جيد، مع ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية، ومنتجات الألبان خاصة كاملة الدسم.





2- النوم بانتظام

يتعين على الشخص العادي النوم لساعات كافية، فهناك تقارير ودراسات أشارت إلى أن النوم لساعات قليلة يساعد على فتح الشهية، بعكس النوم لساعات كثيرة والذي بدوره يعمل على إنقاص الوزن.





3- تناول الخضراوات

ينصح بضرورة تناول بتناول ثلاثة أصناف من الخضار، أو عصير ليمون طازج قبل وجبة العشاءللإحساس بالشبع.





4- تناول الشوربة

عند الاستعداد لتناول الغداء، ينصح بتناول الشوربة قبل وأثناء وجبة الغداء لأنها تخفف، لتخفيف سرعة تناول الطعام، وإفقاد الإحساس بالجوع.









أضرار الوجبات السريعة

هناك ضرر بالغ من بعض الأطعمة، لذلك ينصح بالابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والالتزام بالطعام الصحي والمطهو في البيت خمسة أيام في الأسبوع على الأقل.





العلكة غير السكرية

يسبب مضغ العلكة الغير سكرية، تقليل تناول المأكولات بين الوجبات الرئيسية.





أهمية المشي

يساعد المشي على حرق الجسم أكثر من 100 سعرة حرارية، ويفضل ألا تقل مدة المشي والحركة عن 20 دقيقة يومياً.





شرب الماء

يساعد شرب الماء بكميات كبيرة على زيادة عملية الحرق بالجسم، وينصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم الواحد.









وصفات طبيعية للتخسيس وإنقاص الوزن "الأعشاب":





الكمون والزنجبيل

نضيف لكوب ماء مغلي، ملعقة كمون، ونصف ملعقة من مسحوق القرفة، وملعقة زنجبيل، وشريحتين من الليمون منزوع القشر، ونترك المزيج جانباً لمدة دقيقة قبل شربه، ونشربه 3 مرات في اليوم قبل تناول وجبة الطعام بعشرين دقيقة.





الشاي الأخضر والبابونج

ننقع الشاي الأخضر، ومسحوق القرفة، والميرمية، والبابونج، بكميات متساوية في ماء مغلي ونترك المزيج جانباً حتى يبرد، ونشربه مرتين في اليوم صباحاً ومساءًا.





بذور الشمر

نغلي كوباً من الماء مع ملعقة من بذور الشمر، ثم نصفيه ونتركه جانباً ليبرد، ونشربه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.





عشبة البردقوش

نضع مئة جرام من عشبة الحرجل، وعشبة رجل الأسد، وبذرة الرجلة، وعشبة البردقوش، وعشبة الكادلي، في وعاء ونطحنهما معاً جيداً حتى نحصل على مزيج يشبة الطحين، ثم نضع ملعقة كبيرة من المزيج في قدر مملوء بالماء المغلي على النار لمدة خمسة عشرة دقيقة، ونشرب المزيج ثلاث مرات في اليوم.





الشاي الأخضر

نضع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر في الماء مع ملعقة صغيرة من الكمون والبابونج، ونضع الماء على النار حتى يغلي، ثم نصفيه ونشرب كأساً فقط في اليوم.









وهناك مجموعة نصائح للتخسيس وإنقاص الوزن بدون رجيم منها:-





■ مضغ الكرفس بين الوجبات وتناول الفاكهة الطازجة.





■ تناول الثلاث وجبات بانتظام والاهتمام بوجبة الإفطار بحرق السعرات.





■ الحركة والمشي.





■ طلوع السلم بدلا من المصعد الكهربائي ولو مرة واحدة يومياً.





■ الإقلاع عن التدخين.





■ استخدام سكر الفاكهة الطبيعي.





■ تناول الشيكولاته والكاكاو التي لا تحتوي على سكريات ومواد إضافية.





■ عدم تناول الأطعمة المعلبة.





■ الإقلاع عن تناول المعكرونة والمعجنات بكميات كبيرة.





■ تناول الخبز الأسمر والمصنوع من النخالة.





■ استخدام زيت الزيتون.





■ عدم تناول الوجبة إلا بعد 3 ساعات من الوجبة الماضية .





■ تجنب الملح حتى لا يتم تخزين سوائل كبيرة بالجسم .





■ شرب الماء كثيراً لغسل الجسم من السموم وحرق الدهون .





■ تجنب أكل دهن الدجاج .





■ عدم تناول الطعام في وقت متأخر من الليل .



