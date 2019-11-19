مواجهة نارية بين محامي والدة طفلي "بير السلم" ووالدهم على الهواء



ومن ناحيته أوضح شادي الأمير، والد الطفلين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنه مازال متزوج من والدة الطفلين، والولدين أبناءه، معقبا: "أنا عايز ولادي، وهى تتنازل عنهم.. دي تالت مرة تعملهم وسبتهم مرة عند بتاع الفاكهة، وكل ما أخدهم تعملي محضر خطف أنا وأمي".



ونفى محامي والدة الطفلين، نافيا أن تكون موكلته تركت طفليها مرتين كما يدعي الأب، قائلا: "هو مبيصرفش عليهم، وسبتهم مرة واحدة فقط لأنه كان رافع عليها السكينة".



قال بلال عادل، محامي والدة الطفلين والمعروفين إعلاميا بـ "طفلي بير السلم"، إن موكلته لم تترك أطفالها 4 أيام كما يتردد، بل توجهت بهم لعمهم وجدتهم، وفوجئت بعد يوم أن عمها هو من وضع الطفلين في بير السلم بهذا الشكل، منوها بأن عم الطفلين طلب من جارتها بعد وضع الطفلين أن تبلغ عن الأم.