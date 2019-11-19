Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواجهة نارية بين محامي والدة طفلي "بير السلم" ووالدهم على الهواء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
Advertisements
طفلي السلم
طفلي السلم
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال بلال عادل، محامي والدة الطفلين والمعروفين إعلاميا بـ "طفلي بير السلم"، إن موكلته لم تترك أطفالها 4 أيام كما يتردد، بل توجهت بهم لعمهم وجدتهم، وفوجئت بعد يوم أن عمها هو من وضع الطفلين في بير السلم بهذا الشكل، منوها بأن عم الطفلين طلب من جارتها بعد وضع الطفلين أن تبلغ عن الأم.

ومن ناحيته أوضح شادي الأمير، والد الطفلين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنه مازال متزوج من والدة الطفلين، والولدين أبناءه، معقبا: "أنا عايز ولادي، وهى تتنازل عنهم.. دي تالت مرة تعملهم وسبتهم مرة عند بتاع الفاكهة، وكل ما أخدهم تعملي محضر خطف أنا وأمي".

ونفى محامي والدة الطفلين، نافيا أن تكون موكلته تركت طفليها مرتين كما يدعي الأب، قائلا: "هو مبيصرفش عليهم، وسبتهم مرة واحدة فقط لأنه كان رافع عليها السكينة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب طفلي السلم شادي الامير

أخبار تهمك

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة TIME LIVE

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

تصريح جديد من سفير إثيوبيا عن خيار "الحرب" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 14 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 8 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 22 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 14 ساعة

يلا live شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد جزر القمر بث مباشر رابط يوتيوب ARAB GOAL كورة لايف مصر اليوم YALLA

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

موضوعات متعلقة

شاهد.. فيديو جديد لقاتل طفليه في الدقهلية قبل الحادث

"باتوا ليلة كاملة على السلم".. جارة المطرب الشعبي شادي الأمير تكشف تفاصيل إلقاء طفلين على سلم المنزل (صور)

بعد سنتين من الطلاق "تحمل" فجأة .. التفاصيل الكاملة في قصة المطرب شادي الامير و "طفلي طنطا"

والد "طفلين بير السلم": "أنا فنان وبنام بالنهار.. ودي المرة التالتة"

إنقاذ "طفلي السلم" من طيش والديهما بدار أيتام بطنطا

عاجل.. نيابة طنطا تتحفظ على والدة "طفلي السلم"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status