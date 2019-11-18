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الاتحاد الأوروبي: لن نغير موقفنا بشأن عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:31 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أكد الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، عدم تغير موقفه بشأن عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام باعتبارها أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام". 

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام". 

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 والذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

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