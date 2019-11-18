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تفاصيل اتهام الإعلامية رانيا الجبالي بالجمع بين زوجين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:33 م
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رانيا الجبالي
رانيا الجبالي
هبة أحمد
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تعمل رانيا الجبالي كمذيعة في أحد البرامج، اتهمها الفنان محمد غنيم بالجمع بينه وبين زوج آخر، ثم ذهب إلى قسم شرطة العجوزة وقام بالإبلاغ عنها، وخلال هذه التقرير نرصد أبرز المعلومات عن رانيا الجبالي ومحمد غنيم.

شارك محمد غنيم في مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان، والمسلسل تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام2016، وجسد محمد غنيم في أحداث المسلسل دور خاله "زكريا العايق"، وقامت زوجته في المسلسل بخيانته، وبعد ذلك تقدمت رانيا الجبالي ببلاغًا إلى النائب العام بشأن ما أُثير حول شائعة الجمع بين زوجين، ورفضت رانيا إبداء أى تصريحات إلا بعد حصولها على حكم قضائي، كما أوضحت أنها لم تتزوج الفنان محمد غنيم من قبل.

وكان الفنان محمد غنيم تقدم إلى النيابة لتقديم بلاغ في زوجته بتهمة الجمع بين زوجين، وكشف في محمد غنيم أن زوجته المذيعة "رانيا الجبالي، تزوجته خلال عام 2016 حتى عامنا الحالي 2019، لكنه اكتشف أن زوجته الإعلامية رانيا الجبالي، دعوى خلع ضد رجل آخر، وعرف ذلك عندما وجد تلك الدعوي داخل حقيبتها، مُضيفًا إلى أنه علم أنها متزوجة وهي على ذمته من رجل آخر خلال عام 2008.
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