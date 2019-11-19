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عاجل.. اختناق أميني شرطة بمطافي الفشن خلال إطفاء حريق أحد المنازل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب أميني شرطة بقوات الحماية المدنية ببني سويف، مساء الاثنين، إثر اختناقهما بالدخان خلال القيام بعملية الإطفاء لحريق اندلع بأحد المنازل بمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزى، لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما.

واستقبلت طوارئ مستشفى الفشن المركزى، خالد محمد، 40 عاما، وعمر جمال، 42 عاما، "أمينا شرطة بمطافئ مركز ومدينة الفشن، يعانيان حالة من الاختناق وضيق النفس، من كثرة الدخان بالحريق بأحد المنازل، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابتهما، ودرجة الإصابة التي تعرضا لها خلال عملية الإطفاء للحريق.
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