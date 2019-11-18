محتجون لبنانيون يقطعون عددا من الطرق في الشمال

قام محتجين لبنانيين، مساء الاثنين، بقطع عددا من الطرق في الشمال ومنطقة البقاع شرقي البلاد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".









شهد لبنان احتجاجات شعبية متصاعدة منذ الشهر الماضي تنادي بإسقاط الحكومة ورحيل الطبقة السياسية بأكملها وتشكيل حكومة إنقاذ تكنوقراط غير حزبية، وتندد بالفساد الاقتصادي والسياسي الذي أدخل لبنان في أزمة اقتصادية حادة تعتبر الأسوأ من نوعها، وتفشي البطالة والفقر والجوع.





ونجح المتظاهرون بعد 11 يوماً من الاحتشاد والتظاهر في شوارع لبنان بدفع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تقديم استقالته، إلا أن المظاهرات ما زالت مستمرة وتطالب بإسقاط النظام بأكمله.





وتستمر الدعوات إلى تظاهرات حاشدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت، وباقي المناطق اللبنانية، تحت شعار "أحد الشهداء"، في ظل تمسك المتظاهرين بمطلب إسقاط الطبقة السياسية كاملة.