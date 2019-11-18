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خاص.. "الفجر الفني" يكشف عن تعاون هيثم نبيل مع نسمة فؤاد في "أنا متغير"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:22 م
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هيثم نبيل ونسمة فؤاد
هيثم نبيل ونسمة فؤاد
لمياء علي
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كشف الفنان هيثم نبيل، أنه قد انتهى من تسجيل أربع أغاني من ألبومه الجديد، بالتعاون مع بعض الشعراء الشباب الموهوبين، ومن بينهم أغنية "أنا متغير" الذي تعاون هيثم من خلالها مع الشاعرة الموهوبة نسمة فؤاد.

وقالت نسمة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها سعيدة بالتعاون مع هيثم نبيل في ألبومه الجديد بأغنية أنا متغير والتي تنتمي للأغنيات الرومانسية اللايت.

وأضافت أن التعاون بينهما بدأ عندما علمت بتحضير هيثم لألبوم جديد، وتم التواصل بينهما وأعجب بكلماتها وأشعارها.

وأشارت أنها تتمنى التوفيق في هذه الأغنية وتنال إعجاب الجمهور لأنها مختلفة وجديدة، وقالت: اتمنى أن تصل المشاعر المقصوده من الاغنيه واللي مش عايز يحب يحب غصب عنه.

وكان هيثم نبيل قد أعلن عن تصوير جميع أغنيات الألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب، ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على مخرج وأماكن للتصوير.

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لهيثم نبيل هو "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيه مع العديد من أهم الشعراء مثل جلال إسماعيل، أيمن عز، وأسامه محرز.
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