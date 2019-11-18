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ياسر رزق: إذا قرر "السيسي" عدم الترشح للرئاسة فسنكون أمام شخص مجهول

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:22 م
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الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق
كساب أحمد
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قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن نظام الحكم قوي، لكن النظام السياسي في مصر هش وضعيف، بدليل عدم وجود حزب واحد قادر على تشكيل الحكومة، أو قادر على ترشيح شخص لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ولفت "رزق"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن الرئيس السيسي إذا قرر عدم الترشح للرئاسة الفترة المقبلة في عام 2024، فستكون مصر أمام شخص مجهول للترشح للرئاسة.

وتابع أن القوات المسلحة أكثر المؤسسات التي صمدت ضد محاولات الزعزعة التي قامت بها الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية حاولت بكل الطرق اختراق المؤسسة العسكرية، وحاولت استمالة بعض قيادات القوات المسلحة، لكنها فشلت في هذا الأمر، لافتَا إلى أن الإخوان عبارة عن جماعة قبيحة وانتهازية.
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الكلمات المفتاحية

ياسر رزق نظام حكم النظام السياسي السيسي الترشح للرئاسة

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