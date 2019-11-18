عمرو أديب عن واقعة "التنمر بطفل أفريقي": "عايزينهم عبرة لمن لا يعتبر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حماية الطفل في أي مكان هى مسئولية الدولة، حيث أن الدولة هى أم وأب كل من ليس له أب وأم من الأطفال، ورعاية الطفل هو عنوان تقدم الدول.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ما حدث مع طفل السودان والتنمر به مرفوض، مشيدا بالقبض على المتهمين في تلك الواقعة، معقبا: "لازم يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، ومفيش حاجة اسمها آسفين".



وأضاف أن مثل هؤلاء في الخارج يتم إعادة تأهيلهم، متابعا: "العيال من كتر افتراهم نزلوا الفيديو على النت"، موجها رسالة إلى الشباب: "اوعى تتنمر بحد تخين، أو رفيع، أو ملهوش حد".

