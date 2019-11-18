اخبار الزمالك اليوم 18 نوفمبر| صفقة تبادلية مع الأهلي.. قرار ناري للحفاظ على نجم المنتخب

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي استأنف الفريق تدريباته الجماعية قبل المباراة الودية ضد حرس الحدود المقرر إقامتها على عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الاثنين ١٨ نوفمبر في السطور التالية :





الزمالك يهزم حرس الحدود وديًا

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وتقدم كريم بامبو للزمالك في الدقيقة ١٦ من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أحمد شرويدة لحرس لحدود في الدقيقة ٢٤ .





وسجل عمر السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٦٠ من عمر المباراة عن طريق تسديدة علي المرمي بعد عرضية للسعيد من المغربي محمد اوناجم.. بينما سجل الهدف الثاني لحرس الحدود من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٨ عن طريق مصطفي جمال.





واحرز حسين فيصل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة ٨٨ بعد انفراد لفيصل بمرمي الحدود حيث خدع فيها حارس المنافس بمهارة ليضعها في المرمى.





صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي السعودي، لضم محمود علاء نجم الزمالك المصرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





جروس يحسم الصفقة:-

وأوضحت التقارير أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي اتفق، مع إدارة القلعة البيضاء على ضم مدافع الأبيض محمود علاء، في صفقة تبادلية مقابل التخلي عن الجزائري يوسف بلايلي.





وكان جروس قد رحل في الموسم الماضي عن تدريب الزمالك، بعد قيادته إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر السعودي المصري.





موقف محمود علاء من عرض الأهلي:-

وأشارت التقارير إلى رغبة محمود علاء في الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال لأهلي جدة، بسبب ما يمر بع الباعب من أزمات داخل الزمالك وعدم حصوله على بعض المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب عدم تنفيذ وعد مسئولي الزمالك له بتعديل قيمة عقدة بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق، وفى ظل مغريات العروض مادياً.





سر قرار الأهلي بالاستغناء عن يوسف البلايلي:-

وتخطط إدارة الأهلي للاستغناء عن البلايلي، للتخلص من مشاكل اللاعب مع جروس، والتي بدأت بعدما رفض مصافحة المدرب السويسري، أثناء استبداله في ديربي جدة أمام الاتحاد، كما قام بركل زجاجة مياه، في تعبير واضح عن غضبه من قرار استبداله، لكن الأمر انتهى باعتذاره للمدرب في النهاية.

ليعبر اللاعب عقب ذلك عن عدم شعوره بالراحة داخل صفوف الراقي، وغضبه بسبب تأخر مستحقاته المالية.





ميتشو يوظف عنتر في خط الدفاع

قام الجهاز الفني للزمالك بتوظيف محمد عنتر لاعب الفريق في مركز الظهير الأيمن خلال التدريبات الأخيرة على هامش توقف بطولة الدوري المصري وذلك رغم أنه يلعب في الجناح وصانع الألعاب.





وعانى الفريق من غيايات عديدة في الفترة الماضية بسبب انضمام عدد كبير من اللاعبين للمنتخبات المختلفة.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتجربة محمد عنتر في مركز الظهير الأيمن لانضمام التونسي حمدي النقاز لقائمة منتخب بلاده وعدم تواجد سوى حازم إمام فقط.





الزمالك يرفض رحيل نجمه "المجمد"

رفض نادي الزمالك فكرة إسلام جابر ظهير الفريق الابيض بعض العروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وتمسك الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو بعدم رحيل أي لاعب من القائمة خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.





ويأتي ذلك رغم أن إسلام جابر لا يشارك في المباريات بشكل أساسي مع ميتشو وأصبح مجمدًا على دكة البدلاء.





ميتشو يؤجل تقرير الانتقالات

قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تأجيل تقريره إلى الإدارة حول اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وجاء قرار الخواجة بعدم التعجل في رحيل أي لاعب والانتظار حتى مطلع يناير المقبل بسبب حاجته لكل اللاعبين في الوقت الحالي





ويرى المدرب أن الأفضل عدم التسرع أو ظلم بعض اللاعبين قبل مشاركتهم وحصولهم على فرصتهم داخل المستطيل الأخضر في ظل حاجته لكل اللاعبين بسبب ضغط اللقاءات بعد إستئناف مباريات الدوري ومسابقة دوري أبطال افريقيا، والحاجة لكل اللاعبين تحسبًا لغياب العناصر الأساسية للإيقاف أو الإصابة.





إدارة الزمالك تخطط لمنع رحيل مهاجم الفريق

ينتظر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأوليمبي ونادي الزمالك تلقي عدة عروض خارجية عقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة في مصر حاليًا، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار خلال البطولة الإفريقية.





ويحاول جهاز االكرة بالنادي الزمالك الحفاظ على مصطفي محمد والإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء.





وذكرت تقارير صحفية أن جهاز الكرة فى نادى الزمالك قرر رفع قيمة عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من أجل تحصينه من العروض الخارجية المحتملة، والمنتظر تلقيها خلال الفترة القادمة.





وأفادت التقارير أن إدارة نادي الزمالك تنوي توقيع عقود جديدة مع مصطفي محمد، علي ألا تتضمن أي شروط جزائية، خاصة وأن بند الشرط الجزائي تسبب في مشاكل عديدة للنادي مع بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.



