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رئيس ميناء الإسكندرية: "تلقينا 12 عرضا لإدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:10 م
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محطة الركاب البحرية
محطة الركاب البحرية
كرستينا عياد
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أعلن الربان بحري طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، انهم تلقوا 12 عرضا من جهات مختلفة بهدف ادارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بالميناء، كما تم بناء على بروتوكول تعاون واتفاق بين محافظة الاسكندرية ومحافظ بلدية قبرص، جذب خط ملاحي جديد لمحطة الركاب.

وأضاف شاهين لـ"الفجر"، أن العروض من جنسيات مختلفة منها عرض سعودي، ومكتب استشاري يوناني، وكذلك عرض قبرصي وعدد من العروض من شركات مصرية.

وأوضح انهم يقوموا بعقد اجتماعات منفردة مع كل شركة لمعرفة افكارهم في الإدارة، ومدى توافر اشتراطات الهيئة في هذه العروض ولضمان حسن عمل واستغلال المحطة حتى لا يتسبب سوء إدارتها في تعطيل أو تأجيل الرحلات.

هذا وتم إقامة محطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية على مساحة 8725 متر مربع وتحتوى على 107 محل بمساحات – 5 مطعم – 3 كافتريا.

كما تتكون المحطة من ثلاثة أجزاء رئيسية (A&B&C) حيث ان الجزءA خاص برجال الأعمال والشخصيات الهامة والمكاتب المختلفة بمساحة 2660 متر مربع.

أما الجزءB خاص بالمحلات التجارية وصالات العرض بمساحة 4122 متر مربع، بينما الجزء C خاص بالمطاعم والكافتريات والخدمات والمكاتب والمكاتب الخاصة بإدارة المحطة بمساحة 1647 متر مربع.

وتم ربط المحطة مباشرة مع المدينة خارج المنطقة الجمركية من خلال كوبرى علوى بطول 700 م ينتهى ببوابة دخول الميناء.
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