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السفير الإثيوبي: الاستخدام العادل للمياه يخضع لمعايير دولية وليست إثيوبية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:09 م
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السفير الإثيوبي دينا مفتي
السفير الإثيوبي دينا مفتي
أمنية فوزي
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قال السفير الإثيوبي دينا مفتي، إن المباحثات الفنية هي السبيل للدول الثلاث؛ مصر، والسودان، وإثيوبيا، للمضي قدمًا في مفاوضات سد النهصة.

وأضاف "مفتي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن الاستخدام العادل للمياه يخضع للمعايير الدولية وليس المعايير الإثيوبية، وهناك هيئات تحكم في ذلك، بحيث ألا يكون هناك إضرارًا للشعوب، وأن يكون هناك استخدامًا عادلًا للمياه.

وأشار السفير الإثيوبي، إلى أن الأطراف الثلاث تدعم القواعد الدولية المتفق عليها، ويجب أن تكون هي الحاكمة للمباحثات والمفاوضات بشأن سد النهضة، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الاستخدام متكافئ وعادل للمياه وألا يؤذي الدول الأخرى.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة المعايير الإثيوبية السودان السفير الإثيوبي

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