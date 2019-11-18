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"بعد خلع صابرين الحجاب".. تامر أمين: "الطرحة ممكن تكون سبب في الجنة" (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:05 م
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تامر امين
تامر امين
كساب أحمد
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عقب الإعلامي تامر أمين، على الجدل المثار حول الفنان صابرين بعد خلع الحجاب، قائلًا: "الفنانة صابرين من يومين قررت تطلع بشعرها، وهذا أحدث موجة شديد من الهجوم عليها على موقع التواصل الاجتماعي، أنا ماليش علاقة، اللي يقلع الحجاب هو حر، واللي يلبسه هو حر، انا آخري أنصحك أنك تقوم بالعبادة أو بتعاليم الدين، لا اكراه في الدين، وانا مكنتش مكرر أتكلم في الموضوع ده ".

وتابع "آمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن الشيء الذي دفعه للحديث في الجدل المثار حول "صابرين" بعد خلع الحجاب، أنها تحدثت بأنها خلعت الحجاب بعد انتقادها من قبل بعض المواطنين بسبب أن حجابها ليس كاملًا، وأحيانًا يظهر جزء من رقبتها، موجهًا رسالة لصابرين: "اللي زعلاني منك أنك أخذت قرارك بناءً على رأي الناس، وليس على بناءً على ربنا".

ولفت إلى أن دور الانسان في الحياة ليس ارضاء الناس، ولكن ارضاء رب الناس، متابعًا: "أنا مش بتكلم دين، أنا بتكلم يا صبرين في فلسفة تفكير، ما ينفعش تقولي مش حتة طرحة هتكون سبب في دخولي الجنة، مش أنا ولا أنتي اللي نقول كده، ممكن حتة طرحة أو ركعة تدخلك اللجنة، لا يجوز أن نتكبر على الحجاب الذي فرضه الله عز وجل، وهذا الأمر بإجماع الفقهاء ورأي الأزهر ودار الافتاء، رجعي طريقي تفكيريك، وحسابك وحسابي عند ربنا".
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