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بـ"حمالة صدر وشورت".. دوللي شاهين تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت دوللي خلال الصورة تمارس الرياضة مرتدية حمالة صدر وشورت، وعلقت على الصور قائلة: "تدريب واحد في الموارد البشرية يكفي، اتمني لكم جميعًا ليلة جميلة أحبك".

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "يسلم لي الحلو"، وأضاف آخر: "أنتي عسل ومنور الدنيا كلها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بعشقك جمالك".

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية "الحاجة داعيالك"، الذي طرحته على طريقة الفيديو كليب، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، الأغنية من كلمات شفيق كارم، ومن ألحان تومي، ومن توزيع أشرف البرنس.
بـ"حمالة صدر وشورت".. دوللي شاهين تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة
بـ"حمالة صدر وشورت".. دوللي شاهين تشعل "إنستجرام" بصورة جديدة
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