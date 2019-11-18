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بوليفيا: انيز تعلق رحلتها إلى إقليمها الأصلي بسبب "تهديد حقيقي"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:58 م
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رئيسة بوليفيا المؤقتة - جانين انيز
رئيسة بوليفيا المؤقتة - جانين انيز
ترجمة - منة الشريف
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قال المتحدث باسم الحكومة البوليفية، إن رئيسة بوليفيا المؤقتة "جانين انيز"، اضطرت إلى تعليق رحلة إلى العاصمة "لاباز" كانت مقررة اليوم الاثنين، بعد تهديد "جماعة إجرامية" بحياتها.

وأعلن وزير الداخلية أرتورو موريللو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة لاباز، أن أنيز البالغة من العمر 52 عامًا، كان من المقرر أن تسافر إلى إقليمها الأصلي في شمال شرق بوليفيا، لكن الرحلة ألغيت بسبب تهديد حقيقي".

وقال وزير الداخلية البوليفي، إن "الفنزويليين والكوبيين والكولومبيين متورطون، دون إعطاء مزيد من التفاصيل".

وطلبت حكومة أنيز يوم الجمعة الماضي، من المسؤولين الفنزويليين مغادرة البلاد واتهمت كوبا بإذكاء الاضطرابات.

كما كانت كل من كوبا وفنزويلا حليفتين مقربتين من الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي وسط احتجاجات عنيفة واتهامات بتزوير الأصوات في انتخابات 20 أكتوبر الرئاسية، وجدت مراجعة لمنظمة الدول الأمريكية وجود مخالفات في التصويت.

وفر موراليس إلى المكسيك، لكن أنصاره خرجوا إلى الشوارع، مسلحين في بعض الأحيان بأسلحة محلية الصنع، وحاصرين على الطرقات ومناوشات مع قوات الأمن.

كما تسببت حواجز الطرق في أزمة الغذاء والوقود، مما أدى إلى طوابير طويلة خارج محلات البقالة في لاباز. 

كما تولت أنيز، السيناتور السابق المحافظ، مهام منصبها يوم الثلاثاء الماضي.

وقد وعدت ببناء جسور مع حزب حركة موراليس، من أجل الاشتراكية وإجراء انتخابات جديدة، وإن لم يكن ذلك بمشاركة موراليس، الذي كان يدير البلاد منذ عام 2006.

ولكن محاولات الحوار مع أنصار موراليس تعثرت، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بإثارة العنف.

وقال جيريس جستنيانو، وزير الرئاسة المعين حديثًا، إنه سينصح أنيس بالدعوة "الفورية" إلى الانتخابات بمرسوم رئاسي، في غياب اتفاق.

وأوضح أرتورو موريللو، "نحن نغادر في أيام، وسيكون لدينا انتخابات، أعظم شرف لبوليفي هو أن يصبح رئيسًا للبلاد، لكن يجب أن يفوز هذا الشخص بالأصوات، وليس بالرصاص أو الأحذية. "

وقال مؤتمر الأساقفة الكاثوليكي الروماني في بوليفيا، إنه سيسعى، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى الجمع بين الحكومة الوطنية وأحزاب المعارضة لإجراء محادثات جديدة حول خريطة طريق للانتخابات، بعد ظهر الاثنين.

وأفادت الكنيسة، بأن "إجراء انتخابات جديدة وشفافة وذات مصداقية، هو أفضل طريقة للتغلب على الخلافات بطريقة ديمقراطية وسلمية".
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