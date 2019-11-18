السفير الإثيوبي: نرفض وجود وسيط في مفاوضات سد النهضة

أكد السفير الإثيوبي دينا مفتي، أن الحكومات الثلاث، المصرية، والسودانية، والإثيوبية، هي المسئولة عن اتفاق بشأن سد النهضة.



وأضاف "مفتي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن إثيوبيا رفضت دائمًا وجود أي وسيط خارج الدول الثلاث، لأنها تؤمن بحكمة القيادات الثلاث وحكمة الشعوب، معلقًا: "نملك المياه نحن وشعوبنا، ولا يملكها طرف رابع، ويجب أن نعمل معًا لصالح شعوبنا".



وأشار إلى أن مبدأ الموائمة والتأقلم مع الظروف هو مسألة هامة للغاية، موضحًا أن الهدف من المفاوضات هو ألا تتأثر الدول التي تصلها المياه، متابعًا: "يجب أن يكون الحل ثلاثي، والأمر يعود لرؤوساء الدول، وأمل إثيوبيا أن نجد حلًا بمفردنا".

