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محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم عدد 36 من العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء ممن بلغوا سن المعاش في احتفالية حضرها الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية واتحاد الجمعيات الأهلية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

وقدم "صقر" الشكر لجميع العاملين المكرمين من الديوان العام والاحياء علي ما قدموه من أعمال جليلة خلال سنوات العمل الطويلة، متمنيا لهم حياة سعيدة ومطالبهم بالتواصل مع قيادات المحافظة في أي وقت.

يأتي هذا في أطار حرص اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي تكريم ابناء المحافظة وتقديم الشكر والعرفان لما قدموه في خدمة بلدهم.

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ والقيادات التنفيذية بتقديم شهادات تقدير تكريما وتقديرًا لهم.
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
محافظ السويس يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء المحالين لسن المعاش (صور)
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مصر محافظ السويس عبد المجيد صقر اخبار

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