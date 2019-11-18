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"الزبادي واللبن".. أديب يكشف أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تويتة الإعلامي جمال ريان بشأن مصالحته مع عدد من الشخصيات السعودية ومنهم عبدالرحمن بن مساعد، والمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: "أنا بحب اللعبة الحلوة"، لافتا إلى أن "بن مساعد" نشر تويتة كذب فيها ما قاله "ريان".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن رد "بن مساعد" كان يسخر فيه من مذيع الجزيرة، معقبا: "كذاب بيتنفس كذب"، منوها بأن هناك عدد من المغردين سخروا من التغريدة الكاذبة لجمال ريان حول الصلح مع تركي آل الشيخ والأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وأضاف: "أنا مستغرب إزاي جمال يرفع البلوك عن تركي آل الشيخ، والمستشار كان قايله هدوس عليك بجزمتي مقاس 43"، متابعا: "هما عايزين يعطونا انطباع أن العالم بيجري وراهم، وأن قناة الجزيرة نظيف.. حاجة تهلك من الضحك أن الكذب والإدعاء وصل للمرحلة دي، كل ده بسبب لبن الحمير".

وتابع: "من أسباب رغبة قطر في المصالحة مع السعودية عودة زبادي ولبن المراعي.. دلوقتي بيشربوا لبن إيراني أو بيعملوه في البيت".
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