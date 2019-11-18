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"يدالى": هواوي تلعب دورًا محوريًا في التحول الرقمي بافريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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دكتور مختار يدالي
دكتور مختار يدالي
أحمد الشيخ
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قام دكتور مختار يدالي مدير إدارة جمعية المعلومات بالاتحاد الإفريقي بزيارة مختبر هواوي Open Lab Cairo وهو المختبر الثامن للشركة الذي تقيمه بهدف خدمة عملاء هواوي في مصر وشمال افريقيا، وذلك على هامش المشاركة في معرض الاتصالات الراديوية 2019 الذي يقام في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر 2019 في مدينة شرم الشيخ.


واصطحب فريق من الخبراء "يدالى" في جولة داخل المختبر تم خلاله استعراض عددًا من الموضوعات التي يتم التركيز عليها وتطويرها في المختبر مثل الشبكات الذكية (الشبكات الكهربائية التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات)، والمدن والحكومات الذكية، والتعليم الذكي، والتي يتم العمل على تطويرها في 4 مراكز وهي: مركز تطوير الأبحاث بالتعاون مع الخبراء، ومركز الحلول الابتكارية المشتركة، ومركز التدريب والاعتماد، وأخيرًا مركز الخبرة الصناعية.

 

وأكد يدالي بأن مختبر هواوي Open Lab Cairo يلعب دورًا محوريًا ورئيسًا في التحول الرقمي لعدد من الدول الافريقية من خلال تسخير خبرة هواوي العالمية ونقلها للقارة السمراء، بالإضافة إلى تنمية المواهب وتطوير التقنيات الحديثة وتحقيق نجاحات متميزة في تقديم مختلف الخدمات التكنولوجية الحديثة للعملاء.

وقال يدالى “أنا على يقين بأن مختبر هواوي Open Lab Cairo بالقاهرة يساهم بشكل فعال في تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليًا وعل مستوى افريقيا."

كما ناقش يدالي قدرة وقيمة التحول الرقمي في دعم الدول الافريقية والمجتمعات، كما طرح مجموعة من الأفكار التي ركزت على ضرورة شمول المزيد من الدول الافريقية في عملية التحول الرقمي من خلال تبني أحدث التكنولوجيا والابتكارات.

 
ومن جانبه قال فنسنت سان الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "نتشرف بزيارة د. مختار يدالي لمختبرنا بالقاهرة، ليشهد التزامنا نحو السوق المصرية وعلى مستوى القارة الافريقية.. وأضاف “حريصون على دعم الدول الافريقية لتحقيق رؤيتهم للتحول الرقمي.. وللبدء في هذه الخطة للتحول الرقمي استثمرت هواوي في مجال تنمية الشباب في القارة الافريقية من خلال مسابقات هواوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرامج الاستراتيجية الأخرى التي نطلقها."

وأضاف فنسنت أنه منذ إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في مصر في عام 1999، أنشأت هواوي مراكز متعددة للموارد والمهارات في مصر، بما في ذلك مركز التدريب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز المساعدة الفنية، ومركز الأبحاث والتطوير للتطبيقات والبرامج، على مستوى مصر، كما ان الشركة تعمل على مشاركة كل ما تتوصل إليه من أحدث التكنولوجيا وحلول الاتصالات العالمية الرائدة مع الشركاء المحليين، كما تلتزم بالمساهمة في الأعمال التجارية المحلية والإقليمية وتطوير النظم الخاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر الاتصالات شرم الشيخ شركة هواوي اتحاد أفريقي

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