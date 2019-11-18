Advertisements
Advertisements
Advertisements

آل الشيخ: أكثر من 7.6ملايين زائر لفعاليات "موسم الرياض"

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:29 م
Advertisements
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، مساء اليوم الإثنين، أن عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 7 ملايين و 600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة، التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.

وقال آل الشيخ: إن "موسم الرياض" حقق أرقاماً قياسية حتى الآن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معرض "أنا عربية" حقق مبيعات تجاوزت 35 مليون ريال، فيما تجاوز عدد زائريه إلى أكثر من 20 ألف زائر.

ومن جهة أخرى، أشار تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى"، إلى أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندلاند" وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.

ويُعد "موسم الرياض" الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ أوجد حراكاً اقتصادياً لافتاً في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسيّاح من مختلف دول العالم، لاسيما وأن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتنفذ في 12 موقعاً، منها 6 مواقع رئيسة، وأخرى مثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.

موسم الرياض
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الترفيه هيئة موسم الرياض موسم تركي إل شيخ المملكة الرياض آل الشيخ

أخبار تهمك

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 8 ساعات

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

HD أونلاينbeIN Sports مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا يلا شوت بث مباشر مباراة الجزائر yalla kora كورة أونلاين يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ أقل من ساعتين

yalla كورة HD مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي كورة لايف اليوم مجانا

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 8 ساعات

السيطرة على حريق الحلواني الشهير بميدان الحصري.. وكشف سببه (صور)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق أكبر موسم ترفيهي في المنطقة بالرياض

شاهد بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتفقد منطقة البوليفارد قبل الإفتتاح الرسمي

ما هو موسم الرياض بالسعودية "الأهم" في التاريخ .. كيف تشارك فيه والمقابل المادي؟

"هنا قلب الرياض" تشعل موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

تركي آل شيخ: لولا محمد بن سلمان ماحدث "موسم الرياض الترفيهي"(فيديو)

قرقاش عن موسم الرياض: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status