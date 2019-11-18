آل الشيخ: أكثر من 7.6ملايين زائر لفعاليات "موسم الرياض"





أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، مساء اليوم الإثنين، أن عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 7 ملايين و 600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس.





وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة، التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.





وقال آل الشيخ: إن "موسم الرياض" حقق أرقاماً قياسية حتى الآن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معرض "أنا عربية" حقق مبيعات تجاوزت 35 مليون ريال، فيما تجاوز عدد زائريه إلى أكثر من 20 ألف زائر.





ومن جهة أخرى، أشار تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية "مدى"، إلى أن حجم المبيعات في منطقة "رياض ونتر وندلاند" وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.





ويُعد "موسم الرياض" الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ أوجد حراكاً اقتصادياً لافتاً في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسيّاح من مختلف دول العالم، لاسيما وأن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتنفذ في 12 موقعاً، منها 6 مواقع رئيسة، وأخرى مثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.





موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



