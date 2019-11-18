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الاتحاد الأفريقى للتنس يشيد بتنظيم بطولة الناشئين بالزهور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشادت الوفود المشاركة فى البطولة الأفريقية للتنس للناشئين والناشئات التى تستضيفها ملاعب نادى الزهور بالتجمع الخامس خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجارى، بالتنظيم والحفاوة البالغة من جانب اللجنة المنظمة.


كان مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، قد اتفق مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى على استضافة البطولة الأفريقية ناشئين وناشئات على ملاعب النادى لأول مرة فى تاريخه.


من جانبه قال المهندس أيمن بيرم عضو مجلس إدارة نادى الزهور والمنسق العام للبطولة أن الوفود الأفريقية أبدت سعادة كبيرة بالتنظيم المتميز للبطولة وهو ما أكده أيضا أعضاء الاتحاد الأفريقى للتنس ولجنة الحكام منذ انطلاق المنافسات الجمعة الماضى.

قال بيرم أن تنظيم البطولة الأفريقية يعد نجاحا غير مسبوقا للمجلس الحالى، خاصة أنها المرة الأولى التى يستضيف نادى الزهور استضافة حدث أفريقى كبير بمشاركة 6 دول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد الحصول على تنظيم واستضافة العديد من الأحداث الرياضية بعد النجاح الكبير الذى حققه مسئولى النادى فى تنظيم بطولات مثل الإسكواش والسباحة وكرة اليد.

أشار عضو مجلس الزهور إلى أن النادى يمتلك جميع المقومات الإنشائية والقدرات البشرية المتميزة بالكفاءة التى تستطيع المشاركة فى تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلا.
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