هواوي تتحدى المنافسين بإصدار "Y9s" المناسب لجميع الفئات

طرحت شركة هواوي الصينية، هاتفها الجديد Y9s، ويُعد هاتف هواوي Y9s هو استكمال لسلسلة هواتفها السابقة Prime 2019، واعتمدت الشركة في هاتفها الجديد Y9s، على أن يكون الهاتف منسجم مع فئة الشباب من حيث الشكل والتصميم والكاميرا.





وفي ظل تضييق الشركات الأمريكية الخناق على شركة هواوي، فمن الواضح أن الشركة الصينية لن تستسلم بسهولة بعد تربعها على عرش المبيعات، ووصول عدد بيع هواتفها لـ 200 مليون هاتف حول العالم.





ويتوقع خبراء سوق الهواتف نجاحًا باهرًا للهاتف الجديد " Y9s " التي أطلقته شركة هواوي في شهر نوفمبر الجاري.





إمكانيات هاتف هواوي الجديد Y9s





1- يدعم Y9s الراديو الـ FM.





2- الهاتف يأتي بأبعاد 163.5×77.3×8.8 ملم مع وزن يقدر بـ 185 جرام مع خامات من الزجاج.





3- الهاتف يدعم شريحتين والشرائح تأتي من نوع Nano Sim.





4- يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.





5- يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.





6- يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت.





7- يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في التصوير أو في التسجيل.





8- منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع دعمه لخاصيتي الـ OTG.





9- وسائل الأمان يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في الجانب الأيمن كما يدعم خاصية الـ Face Unlock.





10- البطارية تأتي بسعة 4000 ملي أمبير.





11- يأتي الهاتف باللون الأزرق والأسود.





12- يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة هواوي الـ EMUI 9.1.





13- المعالج: ثماني النواة Hisilicon Kirin 710F تكنولوجيا 12 نانو.





14- الكاميرا: خلفية ثلاثية 48+8+2 م.ب. / أمامية 16 م.ب.





15- الشاشة: 6.59 بوصة بدقة FHD+ بدون أية نوتش.





عيوب هاتف هواوي الجديد Y9s





1- ضعف أداء الكاميرات بالنسبة للمنافسين.





2- يفتقد الهاتف Y9s إلى ميزة الشحن السريع بالرغم من قدومه بمنفذ Type C.





3- لا يدعم التصوير الـ 4K بالرغم من دعمه في الموبايلات المنافسة.





4- لا يدعم ميزة Face unlock للحفاظ على عمر الموتور.





5- أداء ليس الأفضل في الألعاب مقارنة بغيره في نفس نطاقه السعري ولكنه ما زال مقبول.





6- لا يدعم لمبة إشعارات.





7- الهاتف لا يقدم جديد عن Honor 9x بخلاف البصمة المدمجة بزر الباور و التصميم.





سعر هاتف هواوي الجديد Y9s في مصر

يغزو هاتف هواوي الجديد Huawei Y9s الأسواق المصرية بسعر 4490 جنية، للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام مع هدية سبيكر من هواوي.