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كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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رفات القديسة تريزا الطفل يسوع
رفات القديسة تريزا الطفل يسوع
ماريان ناجى
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استقبلت اليوم الإثنين، كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

تضمن اليوم عدة فقرات مثل فقرة تأمل مع اجتماع الأسرة فقرة ترانيم مع المرنمة نرمين نجيب، كلمة من الأب باتريك الكرملى الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر شرح فيها ما معني "رفات"، وصلوات وتأملات مع الفوكولاري، ترانيم مع جماعة ايمانويل.

ثم اختتم اليوم بصلاة القداس الإلهي الذي شارك فيه كل من الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية سابقًا، والأب شريف ناشف راعي كنيسة القديس جورجيوس للروم الكاثوليك بالمنصورة، والأب نبيل جاويش، والأب باتريك الكرملى، والأب إيليا الكرملي راعي بازيليك سانت تريزا بشبرا، والأب جاك الكرملي رئيس دير سانت تريزا بشبرا، والأب موريس راعي كنيسة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، والاخ مدحت من رهبنة الكرمل، بالإضافة إلى راهبات سيدة المعونة للروم الكاثوليك.

وألقي الأب باتريك الكرملي كلمة العظة والتي تمحورت حول الطفولة الروحية، وبعد نهاية القداس الإلهي تم عمل تطواف داخل وخارج الكنيسة مع فرقة الكشافة.
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
كنيسة القديس كيرلس الكبير بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا
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