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رئيس هيئة قناة السويس: لم نرفع رسوم المرور منذ 5 سنوات لهذا السبب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:08 م
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الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تصنيف القناة ارتفع عالميًا بعد حفر قناة السويس الجديدة، لافتَا إلى أن القناة الجديدة أدت لقطع الطريق على الطرق البديلة التي كان يتم الحديث عنها مؤخرًا.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن هناك بعض المشاريع التي كانت مطروحة لمنافسة قناة السويس، لكن بعد حفر القناة الجديدة، أصبحت هذه المشاريع غير منافسة.

ولفت إلى أن القناة لم ترفع رسوم المرور من قناة السويس منذ 5 سنوات، بسبب أن وضع التجارة العالمية ليست في وضع جيد، مشيرًا إلى أنه  رسوم مرور القناة تحسب بعناية كبيرة، حتى لا نخسر مرور أي سفينة من القناة.
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هيئة قناة السويس قناة السويس الجديدة قناة السويس رسوم المرور بقناة السويس

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