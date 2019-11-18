"الإتصالات" تستعد لتقديم 170 خدمة رقمية في محافظة بورسعيد





قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم اطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي والتي من المقرر أن تبلغ نحو 170 خدمة بنهاية العام الحالي على أن يتم التعميم في باقي المحافظات لاحقًا.









وأكد الوزير، خلال جلسة "بناء المستقبل الاقتصادي من خلال التحول الرقمي" ضمن فعاليات منتدى الغرفة التجارية الأمريكية الذي انعقد بعنوان "منتدى مستقبل الرخاء المصري الأمريكي" ونظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالتعاون مع غرفة التجارة بواشنطن والمجلس المصري الأمريكي، أن محوري استراتيجية الوزارة يرتكزان على قاعدتين أساسيتين، أولهما تطوير البنية المعلوماتية الرقمية، والثاني إعداد البيئة التشريعية اللازمة التي تضمن حوكمة البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية، وتنمية التجارة الالكترونية.









واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حقق معدل نمو بلغ 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا، كما ساهم القطاع بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.









وفي إطار تحقيق التحول الرقمي تم تنفيذ عدد من المشروعات ومن أبرزها مشروع كارت الفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومشروع إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية؛ بالإضافة إلى مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه في محافظة بورسعيد ويتم السعي نحو تطبيقه في المرحلة الثانية في 4 محافظات أخرى ثم تعميمه في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد بشبكة ألياف ضوئية لضمان إستمرار تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل متميز للمواطنين، كما يتم العمل على تحسين جودة الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت المقدمة للمواطنين.



