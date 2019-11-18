"الأرصاد" تنشر درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك"، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، ولمدة 24 ساعة، حيث يسود طقس معتدل علي كافة الانحاء نهارًا مائل للبرودة ليلا.





وبحسب البيان الذي أصدرته الهيئة، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية شرقية معتدلة، وهناك اعتدال في حركة البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج عليهما إلى 2 متر.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية:

القاهرة: 18 26

الأسكندرية: 18 25

شرم الشيخ: 22 28

الغردقة: 20 27

نخل: 8 23

نوبيع: 21 25

بورسعيد: 20 40