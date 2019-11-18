"إنستجرام" يصدر قراراً جديداً لمنع الإحراج





عمم موقع الصور الشهير "إنستجرام"، قرارا جديداً كان اتبعه في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليشمل الآن جميع أنحاء العالم.





ويأتي هذا القرار لـ"إنستجرام" بعد فترة قصيرة من إعلانه إخفاء عدد الإعجابات، الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر “Like” على مشاركات المستخدمين الآخرين في الولايات المتحدة.





وبدأ "إنستجرام" في إخفاء "الإعجابات" في أبريل الماضي بكندا، ثم طبق الإخفاء في على كل من إيرلندا، إيطاليا، اليابان، البرازيل، أستراليا ونيوزيلندا في يوليو الماضي، ليطبق القرار مرة أخرى على الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.





ويقرر تطبيق الإخفاء على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وسيتسبب القرار في راحة أكبر للمستخدمين، إذ سيشاركون ما يريدون من الصور دون الخوف من تلقي عدد صغير من الإعجابات علانية بشكل محرج لهم، وفقا لموقع "تيك كرانش".





ويمكن للمستخدمين مشاهدة عدد الإعجابات من خلال الضغط على قائمة "Likers"، ومعرفة عدد الأصدقاء المعجبين دون إحراج لهم.



