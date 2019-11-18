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وزير شئون مجلس النواب: الأرقام المعلنة عن الإختفاء القسري غير موجودة على أرض الواقع

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:58 م
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المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
داليا الحسين
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قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الأرقام المعلنة عن الاختفاء القسري غير موجودة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن البعض يحاول إلصاق تهمة الاختفاء القسري؛ لأن المتغيب إنضم لتنظيم داعش أو هجرة غير شرعية.

وأضاف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك منظمات حقوقية بالخارج ممولة ومدعومة من دول تسعى لتشويه صورة مصر بالتلاعب بالألفاظ، موضحًا أن هذه المنظمات تقوم بالتشويش والتلاعب بالألفاظ واي شخص يقبض عليه يتم إطلاق مصطلح مختفي قسريا عليه.

ولفت وزير شؤون مجلس النواب إلى أن من يقبض عليه ويعرض على النيابة لا يطلق عليه مختفي قسريا ولكنه متهم في جريمة، متابعًا: "طلبنا ممن يرددون حديث الاختفاء القسري إحصاء بأسماء من يزعمون أنهم مختفون قسريا لنبحث ونرد عليهم لم يردوا وجميع الأرقام المعلنة منهم ليست بأسماء".

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب داعش الاختفاء القسري الأرقام المعلنة أرض الواقع

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