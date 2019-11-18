Advertisements
Advertisements
Advertisements

متخصص في الشأن الإيراني يكشف علاقة تظاهرات "العراق ولبنان" بالداخل الإيراني

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:58 م
Advertisements
أحمد العناني
أحمد العناني
محمد سمير
Advertisements
قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمتخصص في الشأن الإيراني، أنّ هذه المظاهرات لا تأتي لأول مرة وإنما هي استمرار لجملة مظاهرات سبقتها قبل ذلك، خلال الأعوام الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنّ أسباب المظاهرات متعددة، وفوق ارتفاع أسعار النفط، يرتكب النظام الإيراني العديد من الجرائم المختلفة، منها ممارسة القمع، وتهميش للأقليات في الداخل، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة، التي جعلت الشعب ينفجر في وجوههم.

ولفت "العناني" إلى أن السياسة الإيرانية التي تنتهجها على المستوى الإقليمي والدولي، أدت إلى تراجع الدور الإيراني، فتأثر الداخل كثيرا، وهو ما تسبب أيضا في تردي الأوضاع الاقتصادية، نتيجة العقوبات الأمريكية، والتصدي بكل قوة أمام نظام طهران.

وأكد "العناني" أن سياسات النظام الإيراني فيما يخص رفع الدعم، لن تجدي على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من الانهيارات وتأليب الشعب وانتفاضة عارمة في وجه النظام.

وبيّن أن المظاهرات في العراق ولبنان، جاء تأثيرها على غير ما توقع نظام طهران، مؤكداً أن هناك ارتباط وثيق بين الاحتجاجات، خاصة أن الفصيل الشيعي هو من أخذ زمام المبادرة هذه المرة، وضرب الملالي ليس فحسب في إيران، وإنما في المنطقة كافة.

وتتواصل المظاهرات لليوم الرابع على التوالي، فيما أشارت المقاومة الإيرانية، أن مظاهرات اليوم، عمت العاصمة طهران و”كرج“ و”شيراز” و”أصفهان“ والعديد من من المدن الإيرانية، حيث طالت أكثر من 100 مدينة.

ووصل عدد قتلى التظاهرات على يد قوات الأمن إلى 158 متظاهرا على الأقل، بحسب وسائل إعلام إيرانية، فيما أشارت أيضا إلى مئات المصابين وآلاف المعتقلين.

كما شهدت عدة مدن إيرانية اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين الذين يعمدون إلى حرق المصارف والمتاجر ومحطات البنزين الحكومية.

وتصدى الملالي بإطلاق مروحيات تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين ضد الفساد وغلاء الأسعار في إيران، بحسب فيديوهات انتشرت بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى التعامل بوحشية إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف المتظاهرين، لكنهم لم يأبهوا ولا يزالون يشعلون المدن الإيرانية باحتجاجاتهم، الذي يرتعد بسببها النظام الإيراني، فيما يحاول بكل قوة التصدي لها وتشويهها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاهرات عدة مدن ايرانية طهران إيران أحمد العناني

أخبار تهمك

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 16 ساعة

HD أونلاينbeIN Sports مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا يلا شوت بث مباشر مباراة الجزائر yalla kora كورة أونلاين يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

yalla كورة HD مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي كورة لايف اليوم مجانا

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 8 ساعات

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 8 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السيطرة على حريق الحلواني الشهير بميدان الحصري.. وكشف سببه (صور)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تظاهرات عارمة بإيران تطالب برحيل "خامنئي"

حظر التجول.. وسيلة إيران لمواجهة الاحتجاجات

إيران..المظاهرات تجتاح المحافظات ورجوي: سنحرر الشعب والوطن (تقرير)

المقاومة الإيرانية تعتزم تنظيم سلسلة من المظاهرات ضد النظام الإيراني

المقاومة الإيرانية تنظم سيلاً من المظاهرات في أوروبا وأمريكا..ومواطنون: سنهزم الملالي (تقرير)

من طهران إلى سوريا.. الانتفاضات تشتعل ضد النظام الإيراني (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status