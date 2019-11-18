تقارير.. نيمار إلى برشلونة

مازال نادي برشلونة الإسباني يأمل في إستعادة نجمه ا لسابق ولاعب نادي باريس سان جيرمان الحالي "نيمار دا سيلفا" في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وحاول نادي برشلونة مراراً إستعادة الدولي البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفيفة الماضية، لكن تعنت إدارة نادي باريس سان جيرمان حالت دون إتمام الصفقة.





وذكرت صحيفة ديايريو سبورت أن إحتمالية عودة نيمار لملعب كامب نو قائمة خلال الصيف القادم، وذلك في ظل رغبة برشلونة في جلب اللاعب، بالإضافة إلى رغبة نيمار الشديدة في العودة لصفوف البلوجرانا.





وأضافت الصحيفة أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيحدد قمية الشرط الجزائي في تعاقد نيمار ، وذلك بناء على رغبة برشلونة ونيمار.





ويحق للإتحاد الدولي لكرة القدم تحديد سعر اللاعب عند دخوله السنة الثالثة في تعاقده، وذلك في حال طلب برشلونة أو نيمار ذلك.





وأشارت الصحيفة أنه في حال حدوث إتفاق بين برلونة ونيمار، فإن الفيفا سيسعر قيمة اللاعب بقيمة 180 مليون يورو، الأمر الذي قد يسهل إتمام الصفقة.





وكانت أخر عروض برشلونة لضم نيمار هي مبلغ 150 مليون يورو بالإضافة لخدمات لاعبي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش والمدافع الفرنسي جان كلير توديبو.





وإنضم نيمار لصوف باريس سان جيرمن في صيف عام 2017 في صفقة مدوية بلغت 222 مليون يورو كأغلى صفقات كرة القدم في التاريخ حتى الآن.



