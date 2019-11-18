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المناطق الحرة الأردنية تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال المصريين
الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:45 م
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وكالات
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استعرض مشهور الطراونة مدير عام شركة المناطق الحرة الاردنية، الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والخدمات على هامش الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأعمال الأردني المصري المشترك، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "البتراء".
وأوضح الطراونة أن المركز اللوجستي في المنطقة الحرة سيوفر مجمعا ذكيا للأعمال يحتوي على مكاتب للشركات التي تعمل داخل "حرة المطار"، ومكاتب الشركات الاقليمية والعالمية التي تعمل خارج حدود المملكة.
واكد الطراونة على أهمية تطوير دور المناطق الحرة بالمملكة لتصبح مناطق منتجة ، لافتا إلى دورها في تجارة الترانزيت، مشيرًا إلي أن سيتاح تأجير وحدات وخدمات استثمارية مطورة للأنشطة الصناعية، وبحد أدنى دونمين للوحدة الصناعية الواحدة، والتأجير للأنشطة التجارية التخزينية بحد أدنى 1080 مترا مربعا.
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