المناطق الحرة الأردنية تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال المصريين

استعرض مشهور الطراونة مدير عام شركة المناطق الحرة الاردنية، الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والخدمات على هامش الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأعمال الأردني المصري المشترك، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "البتراء".





وأوضح الطراونة أن المركز اللوجستي في المنطقة الحرة سيوفر مجمعا ذكيا للأعمال يحتوي على مكاتب للشركات التي تعمل داخل "حرة المطار"، ومكاتب الشركات الاقليمية والعالمية التي تعمل خارج حدود المملكة.



