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تليفونات بني سويف يستضيف طهطا في دوري القسم الثاني

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى نظيره طهطا في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، فى إطار مباريات الاسبوع الخامس والمقرر إقامتها بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى أحمد شعبان يسعى لحصد الثلاث نقاط بملعبه ووسط جمهوره خاصة فى ظل تلقى الفريق للخسارة باخر المباريات أمام البنك الأهلى بملعبه بالقاهرة وتوقف رصيده عند النقطة السابعة بالمركز الرابع .

فيما يسعى طهطا الرياضى بقيادة مديره الفنى بركات ابراهيم تحقيق نتيجة إيجابية فى ظل استمرار مسلسل تعادلات الفريق بالمباريات الأخيرة وخروجه من بطولة كأس مصر أمام الإعلاميين .
واختار بركات ابراهيم المدير الفني لطهطا قائمة تضم كلا من ( أحمد حسن واحمد عبدالراضى واحمد البطاخ والو شريف ومحمود جميل و احمد ماهر وحماده على وإبراهيم الكروى وبدوى ناصر ومحمد عبدالفتاح ومحمود شيكا وكريم مرسى وعمر صلاح وعلى ناصر وعلاء ريشه ومحمد مدرسه ومحمد بيسو وسيف ربيع ).
ويحتل طهطا المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط حيث خسر طهطا امام بترول اسيوط بهدفين نظيفين ثم تعادل أمام الإعلاميين بنتيجة 1/1 وتعادل أمام ديروط 2/2 على ملعب ديروط وأمام الفيوم تعادل سلبيا على ملعب طهطا .

و ببطولة كأس مصر نجح طهطا فى تحقيق الفوز على ناصر الفكريه ثلاثيه نظيفه على ملعب طهطا ثم الخسارة أمام الإعلاميين بهدف نظيف في الدقيقه 93 .

ويقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من أحمد شعبان مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدرب حراس مرمى و عصام متولى وحمدى فاروق وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اخصائي علاج طبيعي واصابات ملاعب .
ويقود طهطا جهاز فنى مكون من : بركات إبراهيم مديرا فنيا واسامه البلم مدربا عاما وعلى فتحي مدربا مساعدا وعادل حسين مدير الكره وحسن الفوي إداري الفريق ورضوان بل مدرب حراس المرمى.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 10 نقاط
2- بنى سويف 9 نقاط
3- شبان قنا 9 نقاط
4- تليفونات بني سويف 7 نقاط
5- بترول أسيوط 6 نقاط
6- الألومنيوم 6 نقاط
7- الفيوم 4 نقاط
8- المنيا 4 نقاط
9- الإعلاميين 3 نقاط
10- طهطا 3 نقاط
11- ديروط نقطتين
12- سوهاج نقطتين
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