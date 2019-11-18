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موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:48 م
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موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت
موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت
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موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس، يلتقي فريق فلامنجو البرازيلي فريق ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي كأس ليبرتادوريس، أخر شهر نوفمبر الجاري، في مباراة منتظرة من عشاق الساحرة المستديرة.


فلامنجو البرازيلي يطيح بمواطنه جريمو في كأس ليبرتادوريس
في ذهاب النصف النهائي الذي دار بين فريق فلامنجو ومواطنه جريمو بورتو، أنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 في نهاية متوقعة بين الفريقين، وفي الإياب سحق فريق فلامنجو مواطنه جريمو بورتو بخماسية مدوية دون رد في مباراة من طرف واحد، لتصبح نتيجة اللقائين الذهاب والإياب، ستة أهداف لهدف لصالح كتيبة الفلامنجو الطائرة.

ريفر بليت يفوز على عدوه اللدود بوكا جونيورز ويصل لنهائي كأس ليبرتادوريس
فاز فريق ريفر بليت على غريمه التقليدي بوكا جونيورز، بمجموع المباراتين، فبرغم خسارته في مباراة الإياب بهدف وحيد فى المباراة، الا أنه استفاد من لقاء الذهاب الذي أنهاه بهدفين دون رد ليصبح مجموع اللقائين 2/1 لصالح ريفر بليت متفوقًا على غريمه بوكا جونيورز، ليتأهل ريفر بليت إلي نهائي كأس ليبرتادوريس رفقة فريق فلامنجو البرازيلي.


موعد نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفر بليت
ومن المنتظر أن ينطلق نهائي كأس ليبرتادوريس في يوم السبت، الموافق 23 نوفمبر 2019، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس


تردد القنوات الناقلة لنهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامنجو وريفر بليت
وتنقل مباراة فلامنجو وريفر بليت فى نهائي كأس ليبرتادوريس عبر قناة أبوظبي الرياضية 2، على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد"12227" موعد مباراة فلامنجو وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس

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