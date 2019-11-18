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"ملابس داخلية وصور شخصية".. حملة تنظيف المقابر تكشف مفاجآت (فيديو)

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:10 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف أحمد جبر، مؤسس حملة تنظيف المقابر، تفاصيل ما عثر عليه داخل المقابر، قائلا: "شفنا عجب العجاب، شيىء لا يصدقه عقل"، حيث هناك أعمال على صور شخصية، وملابس داخلية، منوها بأن أغلبية الأعمال الموجودة من أشخاص قريبة للضحية.

وأشار "جبر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنهم اتفاجئوا بأمور غريبة، موضحا أن حملات تنظيف المقابر شملت أغلب محافظات الجمهورية، معقبا: "العمل بيكون تحت راس الميت، والمكفنين يدخلوا يضعوا الميت دون أن يلاحظوا أي شيىء".

وأضاف الإعلامي سيد علي، أن العمل يكون عليه طلاسم، واستعباد للشيطان، معقبا: "عمل كفر وشرك غير عادي".
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