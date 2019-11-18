إنقاذ "طفلي السلم" من طيش والديهما بدار أيتام بطنطا

حصلت "الفجر" على صور الطفلين شادي 4 سنوات ويازن 3 شهور اللذين تركتهما والدتهما على "سلالم" عقار مسكن والدهما بعد أن تم ايداعهم بدار العطاء للرعاية الاجتماعية بطنطا.



وبدأت الواقعة عندما طغت غريزة الانتقام على غريزة الأمومة ودفعتها لترك طفليها أمام منزل والدهما مطرب أفراح يدعى "ش.ا" بسبب خلافات بينهما، ورفض استلامهما هو الآخر وتركهما لمدة يومان أمام باب الشقة، فأصيبا بإعياء، حتى تكفلت جارتهما، سيدو تدعى "س.ا" بأخذ الطفلين ورعايتهما قبل التوجه بهما لقسم ثان طنطا، أمام العقيد عادل الدخميسى نائب مأمور القسم، لتحرير محضر لإثبات الواقعة.



وتبين أن الواقعة تتبع دائرة قسم أول طنطا وقامت السيدة باصطحابهما لنيابة أول طنطا لتحرير محضر بالواقعة، وتبين أن الطفل الأول يدعى "شادى" 3 سنوات والثانى يدعى "يازن" 3 أشهر.



تم إخطار اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والذى أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كان مطرب الأفراح "ش.ا" قد نشبت بينه وبين زوجته خلافات عائلية، وترك لها الطفلين إلا أن الزوجة قامت بمعاملته بالمثل وقامت بأخذ الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة أخر سور المطحن، ووضعت لهما "كوفرته" حتى يجلسا عليها" وتركتهما يواجهان مصيرهما المجهول.



وقامت جارة مطرب الأفراح بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما وتوجهت لقسم ثان طنطا لتحرير محضر، فتم تحويلها لنيابة أول طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر 12255 إدارى أول طنطا، والعرض على النيابة لعامة لاستكمال التحقيقات.





