بعد نجاح حفله بموسم الرياض.. تامر عاشور يشكر تركي آل الشيخ

أعرب الفنان تامر عاشور، عن سعادته البالغة بنجاح حفله ليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكدًا أنه أصبح ينتظر هذا الموعد كل عام.



وقال تامر عاشور خلال لقاءه عبر برنامج عرب وود: أنا بفرج جدا بأي حاجة في السعودية، وبقيت استنى المعاد ده كل سنة.



وتابع أن الحفل كان مميزًا وأشاد بالتنظيم الرائع للسهرة، وتوجه بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية.



وأما عن ألبومه الجديد، أشار إلى أنه يعكف على التحضير له خلال الفترة المقبلة.



تامر عاشور ينفصل عن خطيبته



جدير بالذكر أن تامر عاشور كان قد أعلن عن فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي، وذلك خلال تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وقام بحذفها بعد ذلك بساعات قليلة.



تامر عاشور يثير الجدل ببوستاته الحزينة بعد الانفصال عن خطيبته دارين حلمي



وبعد الإعلان عن فسخ خطبته، أثار عاشور ضجة كبيرة بمنشوراته الحزينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسط تعليقات كثيرة من متابعيه.