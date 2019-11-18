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الفريق أسامة ربيع: ربع الشعب المصري شارك في حفر قناة السويس

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:47 م
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الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
كساب أحمد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حفر قناة السويس استغرق 10 سنوات، وربع الشعب المصري ساهم في حفرها، حيث شارك أكثر من مليون مصري في حفر القناة، من أصل أربع مليون مصري في هذا الوقت، واستشهد العديد من المصريين أثناء عملية الحفر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن قناة السويس تم توسعتها كثيرًا، لكي تستوعب حركة السفن العالمية، لافتَا إلى أن قناة السويس قبل حفر القناة الجديدة كان تعداد السفن التي تمر من القناة لا يزيد عن 42 سفينة، وبعد حفر القناة الجديدة وصلت تعداد مرور السفن يوميًا لـ 85 سفينة.

وتابع: زيادة مرور السفن في القناة بعد حفر القناة الجديدة، أدى لزيادة دخل القناة، وقلل مدة عبور السفن من 22 ساعة لـ11 ساعة، وهذا يعني وفر في الوقود ووفر في الوقت، وهذا أدى لجذب المزيد من السفن للعبور من القناة.
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الكلمات المفتاحية

مليون مصري قناة السويس الوقود الشعب المصري السفن

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