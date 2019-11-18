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"تريساكو" يعلن خبراً ساراً للحكام السعوديين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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رئيس لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة السعودي
رئيس لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة السعودي
الفجر السعودي
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كشف رئيس لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة السعودي، الإسباني فرناندو تريساكو، مساء اليوم الإثنين، عن عودة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءًا من الجولة الـ13.

وأوضح رئيس لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة السعودي، في تصريحات صحفية، أن "مباريات الجولة الـ13 من الدوري، سيديرها حكام سعوديون، سواء كحكام ساحة ومساعدين، إضافة إلى توليهم مهمة حكام ومساعدين لتقنية الفيديو (فار)".

هذا وكان الإسباني قد اجتمع، بمدربي ومديري فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم؛ لتثقيفهم حول تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقبل إنطلاق فعاليات الجولة 13 للدوري، اعترف البرازيلي بيتروس المخترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن ثقته في فوز العالمي بلقب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال إن "النصر يقدم موسمًا جيدًا، وسيفوز باللقب في النهاية".

وقال بيتروس، حول رأيه في المباراة الودية الدولية، التي خاضها منتخبا الأرجنتين والبرازيل في الرياض في الـ"سوبر كلاسيكو"، إنها "كانت مباراة جميلة وشيقة للغاية"، مضيفاً "المواجهة بين المنتخبين هي أكبر لقاء ديربي في قارة أمريكا الجنوبية، ودائمًا ما تحظى بأهمية كبيرة حتى لو كانت ودية، وتُقام في بلد خارج القارة".

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تريساكو السعوديين الحكام السعوديين الحكام الاتحاد السعودي

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