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تطورات إصابة نجم النصر قبل مواجهة الوحدة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:45 م
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النصر والوحدة
النصر والوحدة
أميرة فطيم
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كشف وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي النصر ، عن حجم إصابته التي تعرض لها مؤخرا.

ويستعد النصر، لمواجهة مضيفه فريق الوحدة، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبدالله في مقطع فيديو: "تعرضت لكدمة بسيطة خلال الأيام الماضية، ولكني أشعر بتحسن كبير الآن، وأصبحت جاهزًا لمواجهة الوحدة".

وأضاف: "أطالب الجماهير النصراوية بمواصلة دعم الفريق الأول والوقوف خلفه في كافة المباريات، من أجل حصد البطولات، وتحقيق النتائج التي تسعدهم في النهاية".

يذكر عبدالله الخيبري، نجم خط وسط النصر، قد تعرض لإصابة قويه خلال مران المنتخب السعودي استعدادا لمواجهة براجواي، المقرر لها غدا الثلاثاء،
في المباراة الدولية الودية.

وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض الخيبري "23عاما" ، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وحاجته لإجراء كشف طبي للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.
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