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تايلور سويفت تُنهي حالة التربص وتتوصل إلى اتفاق مع وكيل إنتاجها الفني

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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بوابة الفجر
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بعد نزاع الأسبوع الماضي الذي جعل مشاركة نجمة الغناء الأمريكية تايلور سويفت بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية موضع تساؤل، توصلت Big Machine وكيل إنتاج الفنانة السابقة ومنتج جوائز أمريكان ميوزيك ديك كلارك برودكشنز إلى اتفاق.

الصفقة، وفقًا لبيان صادر عن Big Machine، هي عبارة عن اتفاقية ترخيص "توافق على أداء فنانينهم في بث ما بعد العرض وإعادة بثه على منصات معتمدة بشكل متبادل".

يشير البيان أيضًا إلى ما أشار إليه عدد من النقاد بعد أن ادعت سويفت أن مؤسس Big Machine سكوت بروشيتا ووسكوتر براون كانا يمنعانها من أداء أغانيها السابقة أثناء أداء AMA، مشيرين إلى أن "فنانو التسجيلات لا يحتاجون إلى الحصول على موافقة بالغناء للعروض الحية على التلفزيون أو أي وسائل الإعلام الحية الأخرى. 

هناك حاجة إلى موافقة علامة السجل فقط للتسجيلات الصوتية والمرئية للفنانين المتعاقد معهم وفي تحديد كيفية توزيع هذه الأعمال".

كانت سويفت قد أشعلت الأسبوع الماضي عدائها مع بورشيتا وبراون بعد أن استحوذت الأخيرة على كتالوج سويفت الموسيقي Big Machine، بزعم أن الرجلين كانا يمنعانها من أداء أغانيها السابقة خلال أداء استمر لمدة عشر سنوات.

بعد أن انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس لتوضيح "ما الذي يحدث"، كتبت سويفت أنها كانت تخطط أصلًا لأداء مجموعة متنوعة من أغانيها على خشبة المسرح، لكن بورشيتا وبراون "يزعمان أنه سيتم إعادة تسجيل موسيقاي قبل أن يُسمح لي العام القادم".

شارك سويفت بعد ذلك أن بورشيتا أبلغ فريقها أنها لا تستطيع غناء موسيقاها إلا إذا وافقت على شروطه، والتي تشمل أنها قد "لا تعيد تسجيل نسخ مقلدة" من أغانيها العام المقبل و"تتوقف عن الحديث عنه وسكوتر براون بشكل سيء الى الصحافة".

من المقرر أن تحصل سويفت على جائزة Artist of the Decade في جوائز American Music Awards لعام 2019، والتي ينتجها Dick Clark Productions، وهي شركة تابعة لفالنس ميديا ​​، الشركة الأم لمجموعة Billboard-Hollywood Reporter Media Group.
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