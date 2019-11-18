عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة لايف now مشاهدة مباراة اسبانيا ورومانيا يلا شوت بث مباشر كورة أونلاين مشاهدة مباراة اسبانيا cool kora رابط يوتيوبHD

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة اسبانيا ورومانيا بث مباشر اليوم 18-11-2019 اون لاين ماتش اسبانيا التصفيات المؤهلة ليورو 2020، يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة جديدة تجمع بين منتخب إسبانيا ومنتخب رومانيا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ويأمل المنتخب الإسباني أن يحقق الفوز الثامن له خلال هذه التصفيات حيث شارك لاعبي المنتخب الإسباني خلال 9 مباريات حتى هذه اللحظة، حققوا الفوز في 7 مباريات وتعادل خلال مباراتين أمام كلاً من السويد والنرويج وانتهت المباراة بينهما بهدف لكلاً منهما، إلا أنه تمكن من تحقيق انتصاراً كبيراً خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب مالطة وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بـ 7 أهداف مقابل لا شئ، أما عن منتخب رومانيا الذي يخوض مباراته عازماً على تحقيق انتصاراً وقد صرح المدير الفني للفريق أنه قد استقر على لاعبي المباراة مشيراً إى أن الفريق لن يشهد غياب أي لاعب سواء للأصابة أو الإيقاف، وأكد أنه يثق دائماً بلاعبيه وأنهم قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم من التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

اسبانيا Vs رومانيا.
البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات - الجولة العاشرة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6 .
الملعب : واندا ميتروبوليتانو .
المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

Advertisements

أخبار تهمك

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 7 ساعات

السيطرة على حريق الحلواني الشهير بميدان الحصري.. وكشف سببه (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل حسام البدري عن المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ يوم

HD أونلاينbeIN Sports مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا يلا شوت بث مباشر مباراة الجزائر yalla kora كورة أونلاين يوتيوب

منذ ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ أقل من ساعة

yalla كورة HD مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وأوروجواي كورة لايف اليوم مجانا

منذ 37 دقيقة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

منذ ساعة و 17 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

منذ ساعة و 17 دقيقة

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:30 م

رابط live مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر "يلا شوت الجديد"

KORA COOL| مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا بث مباشر yalla shoot يلا شوت plus رابط ماتش الجزائر algerie

08:32 م

مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي بث مباشر yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين 18-11-2019 "مباراة ودية live"

02:25 م

يلا شووت MATCH Algerie مشاهدة مباراة الجزائر بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الجزائر قناة مفتوحة

08:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status