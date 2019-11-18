يلا KoRa مشاهدة مباراة ايطاليا وارمينيا بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش ايطاليا جودة متعددة NOW

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الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:27 م
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بوابة الفجر
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نقدم لكم مشاهدة مباراة إيطاليا ضد أرمينيا بث مباشر بدون تقطيع اليوم في تصفيات يورو 2020، يلا شوت رابط ماتش إيطاليا وارمينيا منقولة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، تابع لايف مباراة إيطاليا مباشرة نقل حي الآن.

انتفضت إيطاليا بعد التأخر بهدف وفازت 3-1 خارج أرضها على أرمينيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الخميس بعدما لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب طرد صاحب الهدف ألكسندر كرابتيان.

أندريه بيلوتي لاعب المنتخب الإيطالي خلال مباراة أمام أرمينيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الخميس. تصوير: أنتون فاجانوف - رويترز
وتقدم كرابتيان بهدف لأرمينيا بعد مرور 13 دقيقة من المباراة المقامة في المجموعة العاشرة لكنه تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بسبب الحصول على الإنذار الثاني في قرار بدا قاسيا.

وحسمت إيطاليا، التي أدركت التعادل بواسطة أندريه بيلوتي في الدقيقة 28، المباراة في آخر ربع ساعة حيث أحرز لورينزو بليجريني هدفه الأول مع بلاده وأضاف بيلوتي هدفا آخر.

ولم تكن مهمة إيطاليا سهلة في الفوز بل شنت أرمينيا عددا من الهجمات المرتدة الخطيرة قبل أن ينال الإرهاق من لاعبيها.

وحافظت إيطاليا على العلامة الكاملة في المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، وبقيت فنلندا التي لم تتأهل من قبل للنهائيات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بعد الفوز 1-صفر على اليونان بفضل ركلة جزاء نفذها تيمو بوكي هداف نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي.

وفازت البوسنة 5-صفر على ليختنشتاين لتتقدم إلى المركز الثالث بسبع نقاط بينما تحتل أرمينيا، التي فازت 3-2 على اليونان في الجولة الماضية، المركز الرابع برصيد ست نقاط. ولدى اليونان، بطلة أوروبا 2004، أربع نقاط فقط.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا ”طرد لاعب المنافس جعل الأمور صعبة علينا لأن المنافس دافع بشكل متكتل“.

وأضاف ”اليوم كان من الصعب أن نلعب، إذ خاض لاعبونا مباراتين فقط في الدوري بينما وصلت أرمينيا إلى منتصف الموسم. هذا ليس عذرا لكنها الحقيقة“.

وفاجأت أرمينيا المنتخب الإيطالي بهدف من هجمة مرتدة حيث مرر تيجران بارسجيان الكرة إلى كرابتيان الذي سدد بقوة في المرمى.

وتعادل بيلوتي في الدقيقة 28 إذ تلقى تمريرة عرضية من إيمرسون ووضع الكرة في شباك أصحاب الأرض من مدى قريب.

وسدد فيدريكو برنارديسكي وبيلوتي في إطار المرمى قبل أن يتلقى كرابتيان البطاقة الصفراء الثانية بسبب خطأ ضد ليوناردو بونوتشي.

ورغم العودة إلى الدفاع كادت أرمينيا أن تنتزع هدف التقدم ووصلت الكرة بعد هجمة مرتدة إلى هنريخ مخيتاريان الذي سدد كرة غيرت اتجاهها وتحولت إلى خارج المرمى.

وأرسل بونوتشي كرة عالية داخل المنطقة قابلها بليجريني بضربة رأس متقنة داخل المرمى في الدقيقة 77.

وبعد ثلاث دقائق هرب بيلوتي من رقيبه وسدد كرة بقدمة اليسرى اصطدمت في القائم ولمست أرام أيرابتيان حارس أرمينيا وارتدت في مرماه
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