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عبد المنعم سعيد: يجب أن يتناسب التشكيل الوزاري مع رؤية 2030

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:26 م
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الدكتور عبد المنعم سعيد
الدكتور عبد المنعم سعيد
أمنية فوزي
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علق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي، ومستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على التغيير الوزاري المرتقب، قائلًا: "نحتاج إلى إعادة تفكير في فكرة الوزارة نفسها".

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة جزء من عملية الإصلاح الإداري والهيكلي للدولة، مؤكدًا أنه يجب أن يتناسب التشكيل الوزاري مع رؤية 2030، وبناء على ذلك يجب التفكير في شكل الوزارة بعدها.

وتابع: "التعديل القائم فقط على الأداء ممكن أن يتم الاتفاق عليه مع الوزارء الحاليين"، مشددًا على أنه يجب أن تكون المحليات إضافة للدولة، ولا تكون عبئًا عليها، معلقًا: "نحتاج لأن يصل معدل التنمية إلى 8%، ومصر تستطيع الوصول لذلك".
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رؤية 2030 المحليات التغيير الوزاري التشكيل الوزاري الإصلاح الإداري

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