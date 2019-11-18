النعيمي: مصر دائما تحصد نصيب الأسد في تحدي القراءة العربي





هنأ عبدالله النعيمي، مدير مشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مصر على عدد الطلاب الضخم الذي يشارك في مسابقة تحدي القراءة العربية، حيث تأخذ مصر نصيب الأسد من المشاركات في المسابقة.وأشار "النعيمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الشيخ محمد بن راشد يستهدف من تلك المسابقات صناعة الأمل، وبناء الإنسان، حيث أن القراءة هى أساس عملية بناء الإنسان.وأضاف أنه كان هناك أرقام صادمة عن مستوى القراءة في العالم العربي، ولهذا أطلقت مسابقة تحدي القراءة العربي لتثبت صحة الوضع، حيث شارك نحو 35 مليون طالب في الأربع سنوات الماضية، وهذا يؤكد أن طلاب العرب كانوا ينتظرون من يأخذ بأيديهم للقراءة.