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عمر مروان: وضع حقوق الإنسان في مصر مطمئن للغاية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:26 م
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المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
داليا الحسين
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أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن وضع حقوق الإنسان في مصر مطمئن للغاية؛ لأن هناك إنجازات كبيرة تحققت خلال فترة وجيزة، لافًتا إلى أن هناك إنجازات تحققت على أرض الواقع بكافة مجالات حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال 5 سنوات الماضية.

وأضاف "مروان"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تقرير مصر لحقوق الإنسان صورة مجسدة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع، مشيًرا إلى أن منهجية التقرير اعتمدت على ما تم إنجازه بالفعل وليس ما نخطط له أو أنامله؛ ولم يوجه أحد أي اعتراض على ما تم ذكره في التقرير.

وأشار وزير شؤون مجلس النواب إلى أن البعض يختزل حقوق الإنسان في بعض الحقوق السياسية فقط والبعض يدخل من ثغرات معينة من أجل تشويه صورة حقوق الإنسان في مصر.

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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس النواب حقوق الإنسان الدولة المصرية الحقوق السياسية

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